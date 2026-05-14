UKC Tuzla potpisao ugovore sa 29 mladih ljekara

Direktor Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla prof. dr. Šekib Umihanić upriličio je prijem i potpisivanje ugovora za 29 mladih ljekara koji su ostvarili pravo na specijalizaciju u ovoj zdravstvenoj ustanovi.

Specijalizacije su dodijeljene nakon provedene konkursne procedure, u skladu s važećim kriterijima i propisima. Pravo su ostvarili kandidati koji su Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli završili u predviđenom roku, uz visok prosjek ocjena i potreban broj bodova prema federalnom pravilniku, uključujući i radno iskustvo.

Umihanić je istakao da dodjela ugovora o specijalizacijama potvrđuje opredijeljenost menadžmenta UKC-a Tuzla za obrazovanje i stručno usavršavanje medicinskog kadra. Naglasio je i važnost stalnog ulaganja u struku i nauku, kao temelja za dugoročni profesionalni razvoj i kvalitetniju zdravstvenu uslugu pacijentima.

U ime specijalizanata obratila se dr. Belkisa Hasanović, zlatna studentica Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli i buduća specijalizantica neurologije. Kazala je da dodjela specijalizacija predstavlja krunu dosadašnjeg rada i zalaganja tokom studija medicine.

Među mladim ljekarima koji su dobili specijalizaciju su i dr. Blanka Đulabić, buduća specijalizantica patologije, te dr. Semir Hadžić, specijalizant interne medicine. Oni su istakli značaj cjeloživotnog učenja, stručnog usavršavanja i doprinosa unapređenju zdravstvene zaštite građana Tuzlanskog kantona.

Direktor UKC-a Tuzla mladim ljekarima poželio je dobrodošlicu, poručivši da ih očekuju veliki izazovi, ali i kontinuiran profesionalni razvoj.

Kako je naveo, UKC Tuzla pruža zdravstvene usluge sekundarnog i tercijarnog nivoa za stanovništvo Tuzlanskog kantona, okolnih kantona i dijela entiteta Republika Srpska, odnosno za oko pola miliona stanovnika.

Za potrebe ove zdravstvene ustanove u 2025. godini raspisano je 59 specijalizacija iz različitih oblasti medicine, dok je za 2026. godinu planirano novih 58 specijalizacija. Iz UKC-a Tuzla najavljeno je da će, zbog uočenih dodatnih potreba, biti zatražena i dopuna plana specijalizacija.