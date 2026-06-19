Novi aparat u UKC Tuzla proširuje mogućnosti dijagnostike malignih oboljenja

U Zavodu za patologiju Poliklinike za laboratorijsku dijagnostiku UKC Tuzla, na Odjeljenju za molekularnu patologiju, u funkciju je stavljen novi molekularno-genetski sistem EASY PGX DIATECH, koji će značajno proširiti mogućnosti dijagnostike malignih i drugih oboljenja.

Tokom proteklih dana realizovana je početna edukacija i stručna prezentacija rada na novom aparatu, čime su stvoreni uslovi za njegovu primjenu u svakodnevnom dijagnostičkom procesu.

Riječ je o savremenom sistemu namijenjenom izvođenju molekularno-genetskih analiza, koje imaju važnu ulogu u savremenoj onkologiji i hematologiji. Novi aparat omogućava istovremeno izvođenje većeg broja analiza iz jednog uzorka, čime se ubrzava dijagnostički proces i povećava preciznost dobijenih rezultata.

Sistem pruža i mogućnost ciljane analize pojedinačnih genetskih promjena, što je od posebnog značaja za određivanje optimalnog terapijskog pristupa kod pacijenata sa malignim oboljenjima.

Prof. dr. Elmir Čičkušić, šef Odjeljenja za molekularnu patologiju Zavoda za patologiju Poliklinike za laboratorijsku dijagnostiku UKC Tuzla, istakao je da je obavljena početna edukacija i prezentacija rada na aparatu EASY PGX DIATECH, koji se koristi za molekularno-genetske analize u onkologiji, hematologiji i kod drugih oboljenja.

„Fokus našeg interesa prije svega su analize koje ćemo raditi za onkološke i hematološke pacijente sa malignitetima iz različitih organskih sistema. Radi se o savremenom aparatu koji istovremeno može raditi više analiza, i do desetak njih u isto vrijeme iz istog uzorka, a svakako ima i mogućnost izvođenja pojedinačnih analiza, odnosno detekcije pojedinačnih aberacija i promjena na pojedinačnim genima“, rekao je prof. dr. Čičkušić.

Kako je naglasio, uvođenjem ovog sistema UKC Tuzla će u budućnosti moći proširiti paletu molekularno-genetskih pretraga koje su važne za postavljanje dijagnoze, procjenu prognoze bolesti, ali i predviđanje odgovora na terapiju.

„Time omogućavamo da u budućnosti proširimo paletu naših molekularno-genetskih pretraga koje su značajne kako za postavljanje dijagnoze, tako i za procjenu prognoze bolesti, ali i za predikciju odgovora na terapiju, odnosno određivanje osjetljivosti konkretnog tumora na terapijske protokole koji su namijenjeni za određenu vrstu maligniteta“, dodao je prof. dr. Čičkušić.

Upotreba novog sistema trebala bi omogućiti bolje upravljanje procesom liječenja pacijenata, posebno kroz dodatne mogućnosti primjene ciljanih terapija. Riječ je o jednom od najvažnijih segmenata savremene onkologije i personalizirane medicine, u kojoj molekularna dijagnostika ima sve značajniju ulogu u izboru najboljeg terapijskog pristupa za svakog pacijenta pojedinačno.

Načelnik Poliklinike za laboratorijsku dijagnostiku UKC Tuzla, prof. dr. Nijaz Tihić, specijalista mikrobiologije, istakao je da se uvođenjem EASY PGX DIATECH sistema jačaju kapaciteti UKC Tuzla u oblasti molekularne patologije.

„Uvođenjem EASY PGX DIATECH sistema UKC Tuzla jača svoje kapacitete u oblasti molekularne patologije, omogućavajući pacijentima pristup savremenim dijagnostičkim metodama koje predstavljaju standard u vodećim evropskim i svjetskim zdravstvenim centrima“, zaključio je prof. dr. Tihić.