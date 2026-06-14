UKC Tuzla objavio gdje i kada građani mogu darovati krv

Akcije dobrovoljnog darivanja krvi bit će organizovane 17. i 18. juna 2026. godine na području Tuzle i Kladnja.

Prva akcija planirana je u srijedu, 17. juna, u Tuzli, a učesnik je Medžlis Islamske zajednice Tuzla. Krv će se moći darovati u Kulturno-obrazovnom centru Tušanj, MIZ Tuzla, u terminu od 09:00 do 12:00 sati.

Dan kasnije, u četvrtak, 18. juna, akcija darivanja krvi bit će održana u Kladnju, u Domu kulture, također od 09:00 do 12:00 sati. Akcija je namijenjena stanovništvu mjesnih zajednica, zaposlenima u preduzećima i ustanovama.

Osim u predviđenim terminima, krv se može darovati i u Poliklinici za transfuziologiju UKC Tuzla, svakim radnim danom od 08:00 do 15:00 sati.