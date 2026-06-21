Objavljen raspored akcija darivanja krvi za narednu sedmicu

Akcije dobrovoljnog darivanja krvi naredne sedmice bit će organizovane u Živinicama, Gradačcu i Tuzli, prema rasporedu koji obuhvata stanovništvo mjesnih zajednica, zaposlene u preduzećima i ustanovama, kao i učenike jedne osnovne škole.

Prva akcija planirana je u ponedjeljak, 23. juna 2026. godine u Živinicama. Krv će moći darovati stanovništvo mjesnih zajednica, te zaposleni u preduzećima i ustanovama, a akcija će biti održana u prostorijama Crvenog križa od 9 do 11:30 sati.

U utorak, 24. juna 2026. godine, akcija darivanja krvi bit će održana u Osnovnoj školi “Šerići” u Živinicama, za učesnike iz ove škole. Termin održavanja je od 9 do 11 sati.

Dan kasnije, u srijedu, 25. juna 2026. godine, akcija je planirana u Gradačcu. Krv će moći darovati stanovništvo mjesnih zajednica, te zaposleni u preduzećima i ustanovama, u prostorijama Crvenog križa od 9:30 do 13 sati.

U petak, 26. juna 2026. godine, akcija darivanja krvi bit će organizovana za mjesne zajednice Husino i Kiseljak u Tuzli. Akcija će biti održana u Poliklinici za transfuziologiju od 8 do 15 sati.

Osim u predviđenim terminima, krv se može darovati i u Poliklinici za transfuziologiju UKC Tuzla, svakim radnim danom od 8 do 15 sati.