BiH i Katar u direktnom duelu za prolaz: Pobjednik ima velike šanse za narednu fazu

Bez obzira na lošu gol-razliku koju je BiH imala nakon utakmice protiv Švicarske, odnosno Katar nakon duela s Kanadom, pobjednik njihovog međusobnog susreta imat će velike šanse da se plasira u narednu fazu Svjetskog prvenstva.

Prema projekcijama statističke platforme Football meets data, grupa B je četvrta po redu prema šansama da njena trećeplasirana ekipa izbori plasman u nokaut fazu.

Zvanične potvrde još nema, jer će konačan rasplet zavisiti i od rezultata u ostalim grupama. Ipak, analitika pokazuje da bi reprezentacija Bosne i Hercegovine, ukoliko pobijedi Katar, imala najviše šansi da u narednom krugu igra protiv Sjedinjenih Američkih Država. Postoji i mogućnost da protivnik bude Njemačka.

U novom formatu Svjetskog prvenstva, na kojem nastupa 48 reprezentacija, u nokaut fazu prolaze dvije najbolje ekipe iz svake grupe, kao i osam najboljih trećeplasiranih selekcija. Zbog toga će se za konačan plasman trećeplasiranih reprezentacija gledati i ukupni poredak u odnosu na ekipe iz drugih grupa.

Prema aktuelnim informacijama, SAD je već osigurao prvo mjesto u grupi D i mogao bi igrati protiv trećeplasirane ekipe iz grupe B, dok je Njemačka također izborila nokaut fazu, pa ostaje jedna od mogućih opcija u raspletu.

Bosna i Hercegovina protiv Katara igra u srijedu od 21 sat po našem vremenu.