Reprezentativci BiH trenirali u Salt Lake Cityju pred odlučujući meč sa Katarom

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine odradila je trening u Salt Lake Cityju i počela pripreme za odlučujući duel protiv Katara u trećem kolu grupe B na Mundijalu.

Utakmica između Bosne i Hercegovine i Katara igra se u srijedu u Seattleu, a iz Nogometnog/Fudbalskog saveza BiH saopćeno je da je na treningu prisustvovao i predsjednik Saveza Vico Zeljković.

Zmajevi će do susreta sa Katarom odraditi još tri treninga u Salt Lake Cityju. Preostali treninzi zakazani su za 18 sati po našem vremenu, odnosno 10 sati po lokalnom vremenu.

Reprezentacija BiH u Seattle putuje u utorak, dok je utakmica protiv Katara na rasporedu dan kasnije od 21 sat po našem vremenu, odnosno u 12 sati po lokalnom vremenu.

U slučaju pobjede, BiH bi vrlo vjerovatno izborila plasman u 1/16 finala Svjetskog prvenstva.