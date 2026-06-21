Pannonica Summer Day 2026 danas na Panonskim jezerima

Na kompleksu Panonskih jezera u Tuzli u nedjelju, 21. juna 2026. godine, bit će održan poseban ljetni događaj pod nazivom PANNONICA & Bingo Summer Day, u okviru programa „Ljeto na Panonskim jezerima 2026“.

Program počinje u 11 sati, a posjetioce očekuje dan ispunjen zabavom, degustacijama, promocijama i dobrom atmosferom.

Kako su najavili iz Panonike Tuzla, posjetioci će imati priliku uživati u bogatoj ponudi izlagača, ukusnim zalogajima, osvježavajućim pićima i brojnim sadržajima koji će dodatno upotpuniti boravak na Panonskim jezerima.

Za najmlađe posjetioce planirana je i neurobik radionica Brainobrain akademije Tuzla, koja će biti dio programa namijenjenog djeci. Organizatori pozivaju građane da sunčan dan iskoriste za kupanje, odmor, druženje i stvaranje ljetnih uspomena s porodicom i prijateljima.

“Vidimo se na Panonici, mjestu gdje ljeto stanuje”, poručili su iz Panonike Tuzla.