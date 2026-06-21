Ukoliko Zmajevi prođu dalje, mogli bi na megdan domaćinu Svjetskog prvenstva

Ukoliko Bosna i Hercegovina izbori plasman u nokaut fazu Svjetskog prvenstva sa treće pozicije u grupi B, gotovo sigurno bi u šesnaestini finala igrala protiv Sjedinjenih Američkih Država.

Ugledna nogometna statistička platforma football.meets.data objavila je novu analizu i projekcije prema kojima se već sada može naslutiti mogući protivnik Zmajeva u slučaju prolaska među 32 najbolje reprezentacije.

Prema njihovom naprednom simulatoru, pobjednik grupe D, odnosno pozicija D1, koju zauzima reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država, ima 75,5 posto šanse da u šesnaestini finala igra upravo protiv trećeplasirane ekipe iz grupe B.

BiH u posljednjem kolu grupne faze igra protiv Katara, a eventualna pobjeda Zmajevima bi trebala donijeti prolaz dalje. Kalkulacije u tom slučaju jasno pokazuju da bi, ukoliko BiH prođe kao trećeplasirana selekcija, u prvoj rundi nokaut faze najvjerovatnije igrala protiv domaćina, reprezentacije SAD-a.

Taj susret bi, prema projekcijama, bio odigran 2. jula u Santa Clari u Kaliforniji, i to u 2 sata iza ponoći po našem vremenu.

U novom formatu Svjetskog prvenstva, na kojem učestvuje 48 reprezentacija, važnu ulogu ima poredak trećeplasiranih ekipa. Od ukupno 12 trećeplasiranih selekcija iz grupne faze, osam najboljih izborit će nastup u šesnaestini finala.

Upravo zbog toga, šanse Zmajeva da prođu dalje kao jedna od osam najboljih trećeplasiranih ekipa ostaju realne ukoliko u posljednjem kolu savladaju Katar. Ipak, za zvaničnu potvrdu plasmana morat će se sačekati konačni raspleti u svim grupama.

Selektor Sergej Barbarez u duelu protiv Katara neće moći računati na Tarika Muharemovića, koji je zaradio crveni karton u utakmici protiv Švicarske.

Podsjećamo, utakmica između Bosne i Hercegovine i Katara igra se u srijedu u Seattleu, sa početkom u 21 sat po našem vremenu. Prijenos susreta možete gledati na Areni Sport i FTV-u.