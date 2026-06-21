Zmajevi napravili čudo: U američkom avionu odjekivala Dubioza kolektiv

Da su sportisti često najbolji ambasadori svoje države, pokazuje i zanimljiva scena koja se dogodila na letu između Los Angelesa i Las Vegasa.

Bosna i Hercegovina posljednjih dana privlači veliku pažnju svjetske javnosti zahvaljujući nastupima reprezentacije na Svjetskom prvenstvu, ali i preporodu koji su Zmajevi doživjeli pod vodstvom selektora Sergeja Barbareza.

Koliko se o Zmajevima govori, pokazuje i događaj iz aviona jedne američke aviokompanije. Tokom leta na relaciji Los Angeles, Las Vegas, koji je bio dio putovanja prema Seattleu, putnici su preko razglasa u avionu imali priliku čuti pjesmu Dubioze kolektiv.

Neočekivan potez izazvao je oduševljenje među putnicima iz Bosne i Hercegovine, ali i znatiželju ostalih putnika, koji su se raspitivali o porijeklu muzike koja je odjekivala kabinom.

Iako se na prvi pogled radi o malom detalju, ovakve situacije najbolje pokazuju koliko sport može doprinijeti promociji jedne države i koliko nastupi Zmajeva na velikoj sceni mogu približiti Bosnu i Hercegovinu ljudima širom svijeta.