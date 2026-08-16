Vitez i Sloboda podijelili bodove na otvaranju sezone

Nogometaši Viteza i Slobode remizirali su rezultatom 0:0 u susretu prvog kola Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine.

Na Gradskom stadionu u Vitezu pred oko 300 gledatelja viđena je borbena utakmica, ali bez pogodaka.

Nakon prvih 45 minuta bez većih prilika, Sloboda je u nastavku prva ozbiljnije zaprijetila. Gosti su izveli dobru akciju, ali je golman Viteza Mujezinović sjajnom intervencijom sačuvao svoju mrežu.

Najbolju priliku na utakmici domaći su imali u 60. minuti. Nakon velike greške odbrane Slobode, Bonić je izašao sam pred golmana Rončevića, ali njegov udarac nije bio dovoljno precizan ni snažan, pa je čuvar mreže Tuzlaka bez većih problema intervenisao.

Osam minuta kasnije Sloboda je ponovo zaprijetila nakon prekida, ali gosti nisu uspjeli pronaći put do mreže.

Do kraja susreta rezultat se nije mijenjao, pa su Vitez i Sloboda na otvaranju prvenstva osvojili po jedan bod.