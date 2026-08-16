Vitez i Sloboda podijelili bodove na otvaranju sezone

RTV SLON
Foto: Facebook

Nogometaši Viteza i Slobode remizirali su rezultatom 0:0 u susretu prvog kola Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine.

Na Gradskom stadionu u Vitezu pred oko 300 gledatelja viđena je borbena utakmica, ali bez pogodaka.

Nakon prvih 45 minuta bez većih prilika, Sloboda je u nastavku prva ozbiljnije zaprijetila. Gosti su izveli dobru akciju, ali je golman Viteza Mujezinović sjajnom intervencijom sačuvao svoju mrežu.

Najbolju priliku na utakmici domaći su imali u 60. minuti. Nakon velike greške odbrane Slobode, Bonić je izašao sam pred golmana Rončevića, ali njegov udarac nije bio dovoljno precizan ni snažan, pa je čuvar mreže Tuzlaka bez većih problema intervenisao.

Osam minuta kasnije Sloboda je ponovo zaprijetila nakon prekida, ali gosti nisu uspjeli pronaći put do mreže.

Do kraja susreta rezultat se nije mijenjao, pa su Vitez i Sloboda na otvaranju prvenstva osvojili po jedan bod.

pročitajte i ovo

Vijesti

Sloboda objavila sastav za Vitez: Šećerović predvodi Crveno-crne

Sport

Mladi golman Ahmed Hasanagić stigao na Tušanj

Sport

Sloboda dovela novog golmana: Aleksander Mitrović stigao na Tušanj

Vijesti

Na današnji dan otišao je Huka, fudbalski velemajstor i legenda Slobode

Istaknuto

Sloboda protiv Bratstva igra generalku pred početak nove sezone

Istaknuto

Sloboda danas na Tušnju igra protiv Majevice

Vijesti

Lana Pudar sedma u Evropi na 200 metara delfin

Vijesti

Mak Omerović izabran u najbolju petorku Evropskog prvenstva B divizije

Vijesti

Dijelovi Tuzle bez vode zbog kvarova na cjevovodu

Sport

Džeko, Katić i Muslić danas protiv Real Madrida: Schalke spreman za veliki spektakl

BiH

Lufthansa uvodi Starlink u avione: Putnici će internet moći koristiti bez dodatne naknade

Učitati više