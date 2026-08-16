Vrijeme u BiH sutra: Sunčano i vrlo toplo, navečer stižu pljuskovi i grmljavina

Vrijeme u BiH sutra, u ponedjeljak 17. augusta, veći dio dana bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, dok se u večernjim satima očekuje promjena vremena.

Sa zapada će tokom večeri stići jače naoblačenje koje će donijeti kišu, pljuskove i grmljavinu.

Vjetar će biti slab do umjeren, zapadnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka kretat će se uglavnom između 13 i 18 stepeni, dok će na jugu zemlje iznositi do 23 stepena.

Najviša dnevna temperatura bit će između 31 i 37 stepeni, pa će i početak nove sedmice obilježiti izražena vrućina.

Vrijeme u BiH sutra nepovoljno će utjecati i na biometeorološke prilike, posebno tokom najtoplijeg dijela dana. Kod osjetljivih osoba mogući su nervoza, pad koncentracije, glavobolja, iscrpljenost i poteškoće sa snom.

Postepeno povećanje oblačnosti te večernji pljuskovi i lokalna grmljavina kod meteoropata mogu dodatno pojačati osjetljivost i izazvati promjene raspoloženja.

Hroničnim bolesnicima preporučuje se redovno uzimanje propisane terapije i izbjegavanje većih fizičkih napora tokom poslijepodnevnih sati. Zbog visokih temperatura preporučuje se dovoljan unos tečnosti, boravak u rashlađenim prostorijama i češće pauze prilikom boravka na otvorenom.