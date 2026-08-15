Kada stiže kiša? BH Meteo najavljuje promjenu vremena početkom naredne sedmice

Nakon dugotrajnog sušnog perioda, veći dio Bosne i Hercegovine početkom naredne sedmice mogao bi konačno dobiti kišu.

Prema prognozi koju objavljuje BH Meteo, prve padavine očekuju se u noći sa ponedjeljka na utorak, 18. augusta, a tokom utorka kiša i pljuskovi s grmljavinom mogli bi zahvatiti veći dio zemlje.

Do kraja ove sedmice zadržat će se uglavnom sunčano vrijeme. Nakon nešto ugodnijih temperatura u ranijim danima, danas i sutra očekuje se ponovni porast temperature, pa će biti vruće i veoma vruće širom Bosne i Hercegovine.

Promjenu vremena početkom naredne sedmice donijet će hladna fronta, koja će osim padavina donijeti i osvježenje.

Ipak, prema navodima BH Metea, ovo neće značiti kraj ljeta. I do kraja augusta očekuju se još topli i vrući dani, ali bi vrijeme trebalo postati promjenjivije, uz povremene kišne epizode i kratkotrajna osvježenja.

Nakon dugog perioda bez značajnijih padavina, kiša početkom naredne sedmice mogla bi donijeti prijeko potrebno osvježenje širom zemlje.