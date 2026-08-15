Sarajevo Film Festival sinoć svečano otvoren: Publiku očekuje više od 270 filmova

RTV SLON
Sarajevo Film Festival u Tuzli
Sarajevo Film Festival u Tuzli počinje 14. augusta. Pogledajte kompletan program Bingo ljetnog kina i BKC-a te cijene i način kupovine ulaznica.

Sarajevo Film Festival sinoć je svečano otvorio svoje 32. izdanje projekcijom filma „Očevina“ poljskog reditelja Pawela Pawlikowskog, a festivalski program trajat će do 21. augusta.

Otvaranju je prethodila svečana ceremonija ispred Narodnog pozorišta Sarajevo, gdje su crvenim tepihom prošetali brojni glumci, reditelji, filmski profesionalci, ali i predstavnici političkog i javnog života.

Među gostima su bili i članovi ovogodišnjeg žirija, britanska glumica Emily Watson, hrvatski reditelj Igor Bezinović, makedonska glumica Sara Klimoska i direktor Evropske filmske akademije Matthijs Wouter Knol. Svečanom otvaranju prisustvovali su i gosti iz regiona, među kojima je bio predsjednik Crne Gore Jakov Milatović.

Tokom osam festivalskih dana Sarajevo Film Festival publici donosi više od 270 filmova raspoređenih u 20 različitih programa, zbog čega će glavni grad Bosne i Hercegovine ponovo biti jedno od najvažnijih regionalnih okupljališta filmskih autora, profesionalaca i publike.

Filmske projekcije i prateći festivalski sadržaji bit će održani na više lokacija širom Sarajeva, a 32. izdanje festivala trajat će do 21. augusta.

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