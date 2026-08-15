Tri zemljotresa tokom noći zabilježena u BiH, epicentri u blizini Sarajeva

RTV SLON
Foto: EMSC

Bosnu i Hercegovinu su tokom noći pogodila tri zemljotresa, a sva tri podrhtavanja zabilježena su na području istočne Bosne, u blizini Sarajeva.

Prvi zemljotres registrovan je oko 00:45 sati. Prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra (EMSC), imao je magnitudu 3,6 stepeni po Richterovoj skali, dok je epicentar bio u blizini Foče, oko 32 kilometra od Sarajeva.

Samo petnaestak minuta kasnije uslijedilo je novo podrhtavanje tla. Epicentar drugog zemljotresa bio je u blizini Goražda, na udaljenosti od oko 30 kilometara od Sarajeva, a njegova jačina iznosila je 3,1 stepen po Richteru.

Treći zemljotres zabilježen je oko 3 sata ujutro. Epicentar je bio na području Sokoca, također približno 30 kilometara od Sarajeva, dok je magnituda iznosila 3,3 stepena po Richterovoj skali.

Za sada nema informacija o eventualnoj materijalnoj šteti ili povrijeđenim osobama.

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