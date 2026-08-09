Danas sunčano i vruće, na jugu do 39 °C: Meteorolozi upozoravaju na visoke temperature

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje pretežno sunčano vrijeme, uz slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar.

Jutarnja temperatura zraka kretat će se od 16 do 22 °C, dok će na jugu zemlje biti toplije, do 26 °C. Najviše dnevne temperature iznosit će između 27 i 33 °C, a na jugu zemlje dosezat će čak 39 °C.

Tokom dana u pojedinim krajevima mogući su lokalni poslijepodnevni pljuskovi, koji bi kratkotrajno mogli utjecati na biometeorološke prilike.

Iako će biometeorološke prilike danas biti povoljnije u odnosu na prethodni dan, visoke temperature i dalje mogu predstavljati opterećenje za organizam. Kod osjetljivih osoba moguće su tegobe poput umora, slabije koncentracije i iscrpljenosti.

Građanima se preporučuje izbjegavanje dužeg boravka na direktnom suncu tokom najtoplijeg dijela dana, uz dovoljan unos tečnosti i prilagođavanje fizičkih aktivnosti vremenskim uslovima.

Poseban oprez potreban je na jugu Bosne i Hercegovine, gdje će temperatura dosezati 39 °C.