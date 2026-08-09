Divlje jagode priredile spektakl u Neumu: Plaža Stella bila ispunjena ljubiteljima rocka

RTV SLON
Foto: RTV Slon

Neum je sinoć bio u znaku rocka. Legendarni bend Divlje jagode nastupio je na Plaži Stella u okviru manifestacije „Neumsko ljeto 2026“, a koncert je okupio veliki broj posjetilaca koji su uživali u poznatim hitovima jednog od najdugovječnijih bendova regionalne rock scene.

Uz more i odličnu atmosferu na Jadranu, publika je uživala u pjesmama koje su obilježile generacije ljubitelja rock muzike. Hitovi poput „Motori“, „Krivo je more“, „Jedina moja“ i „Marija“ odjekivali su Plažom Stella, a publika je zajedno s bendom pjevala od početka do kraja koncerta.

Brojni domaći gosti, ali i turisti koji borave u Neumu, iskoristili su subotnju večer za uživanje u koncertu i dobroj atmosferi. Plaža Stella bila je ispunjena posjetiocima, a Divlje jagode još jednom su pokazale zbog čega decenijama imaju posebno mjesto na regionalnoj rock sceni.

Večer uz more, poznate melodije i bezvremenske hitove Divljih jagoda tako je protekla u odličnoj atmosferi, a Neum je pokazao da tokom ljetne sezone može ponuditi mnogo više od sunca i mora.

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