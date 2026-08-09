Dječiji dodatak u FBiH iznosi 195,13 KM: Evo ko ima pravo na ovu pomoć

Dječiji dodatak u Federaciji Bosne i Hercegovine od 2026. godine iznosi 195,13 KM mjesečno po djetetu, a njegov iznos vezan je za najnižu platu u FBiH.

Najniža plata u Federaciji BiH za 2026. godinu iznosi 1.027 KM, dok dječiji dodatak prema zakonskoj formuli iznosi 19 posto najniže plate.

Porodica s dvoje djece koja ispunjavaju uslove tako može mjesečno ostvariti 390,26 KM, dok bi za troje djece iznos bio 585,39 KM.

Pravo na dječiji dodatak može ostvariti dijete do navršene 18. godine života, ukoliko su ispunjeni zakonom propisani uslovi.

Jedan od ključnih kriterija odnosi se na prihode porodice. Mjesečni prihod po članu porodice ne smije prelaziti 410,80 KM, odnosno 40 posto najniže plate u Federaciji BiH.

Naprimjer, četveročlana porodica može biti unutar prihodovnog cenzusa ukoliko prihodi koji se uzimaju u obzir ne prelaze 1.643,20 KM mjesečno.

Pored prihodovnog cenzusa, zakon propisuje i druge uslove. Nijedan član porodice ne smije imati registrovanu samostalnu djelatnost koja je u prethodnih godinu dana ostvarila prihod, dok dijete ne smije biti smješteno duže od 30 dana u hraniteljsku porodicu ili ustanovu socijalne zaštite čije se finansiranje djelimično ili u potpunosti vrši iz budžeta.

Za djecu stariju od 16 godina dodatni uslov je da nisu sklopila brak niti imaju vlastito dijete.

Prihod porodice nije uslov za djecu koja su, prema propisima o zaštiti osoba s invaliditetom, ostvarila pravo na dodatak za njegu i pomoć druge osobe prve ili druge grupe, kao ni za djecu oboljelu od malignih bolesti.

Zahtjev za ostvarivanje dječijeg dodatka podnosi se nadležnom centru za socijalni rad ili općinskoj službi socijalne zaštite prema mjestu prebivališta djeteta.

Pravo traje dok su ispunjeni zakonski uslovi, a najduže do navršene 18. godine djeteta. Nadležni organ najmanje jednom godišnje provjerava da li korisnik i dalje ispunjava uslove.

Dječiji dodatak finansira se iz budžeta Federacije BiH i isplaćuje se mjesečno.