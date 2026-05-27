Dječiji dodatak u FBiH uskoro isti kao u Njemačkoj

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike priprema izmjene Zakona o materijalnoj podršci porodicama s djecom, a jedna od ključnih promjena odnosi se na dječiji dodatak u FBiH. Prema najavama ministra Adnana Delića, cilj je da se ovo pravo uredi po univerzalnijem modelu, slično sistemima koji postoje u Njemačkoj, Austriji, Švedskoj i djelimično Francuskoj.

Predloženi model predviđa da sva djeca do sedam godina u FBiH ostvaruju pravo na dječiji dodatak bez dodatnih uslova, dok bi se za djecu od sedam do 18 godina dodatak isplaćivao prema prihodovnom cenzusu.

Delić je naveo da će, ukoliko kantoni ne prihvate zajedničko rješenje o kvaziuniverzalnom dječijem dodatku, Federalno ministarstvo predložiti izmjene zakona u skladu s administrativnim i finansijskim mogućnostima.

Ministarstvo je, u saradnji s UNICEF-om, već izradilo studiju o potrebi i opravdanosti univerzalnog dječijeg dodatka u FBiH, a dodatne analize trenutno se rade sa svih deset kantona. Konkretnije informacije o mogućem modelu očekuju se u narednih mjesec ili dva.

Prema aktuelnim propisima, dječiji dodatak u FBiH ranije je povećan sa 117 na 195 KM. Iz Ministarstva navode da je posljednjom isplatom obuhvaćeno više od 94.000 djece, dok je prošle godine taj broj iznosio oko 70.000 korisnika.

Pored toga, najavljene su i izmjene Zakona o roditeljima njegovateljima, dok se jednokratna podrška za novorođenu djecu u iznosu od 1.000 KM nastavlja isplaćivati i ove godine.