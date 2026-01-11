Dječiji doplatak u FBiH povećava se od narednog mjeseca

Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić potvrdio je da su pušteni nalozi za isplatu federalnog dječijeg doplatka za decembar 2025. godine.

Dječijim doplatkom za decembar obuhvaćeno je 91.533 djece u Federaciji Bosne i Hercegovine, a za ovu namjenu iz budžeta je izdvojeno više od 20,3 miliona KM. Ministar Delić naglasio je da broj djece obuhvaćene ovim pravom kontinuirano raste.

„Obuhvat djece dječijim doplatkom raste iz mjeseca u mjesec, dok je ukupni budžet za ovu namjenu povećan sa 50 miliona KM u 2022. godini na 228 miliona KM u 2025. godini“, istakao je Delić.

Od narednog mjeseca dolazi i do povećanja iznosa federalnog dječijeg doplatka, koji će iznositi 195 KM, dok se porodični cenzus povećava na 410,80 KM po članu domaćinstva. Kako je pojasnio ministar, povećanje je rezultat rasta minimalne plate, koja će u periodu od 1. januara do 31. decembra 2026. godine iznositi 1.027 KM neto.

Podsjetio je i da se razmatra mogućnost proširenja prava na federalni dječiji doplatak na svu djecu u Federaciji BiH, uz finansijsku podršku kantonalnih vlasti.

„Nadamo se da bi se takav model mogao uvesti u skorije vrijeme“, poručio je Delić.

