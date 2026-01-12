Oglasio se ministar Delić: Hoće li sva djeca u FBiH dobijati dječiji dodatak?

Jasmina Ibrahimović
Delić: Novi zakon o radu donosi čvršću zaštitu od mobinga i uznemiravanja
Adnan Delić, federalni ministar rada i socijalne politike, foto: Fena

Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić oglasio se povodom pitanja o mogućnosti uvođenja univerzalnog dječijeg dodatka za svu djecu do 18 godina u Federaciji Bosne i Hercegovine, ističući da je riječ o dugoročnom cilju, ali i finansijski zahtjevnom rješenju.

Reagujući na poruku u kojoj je navedeno da bi potpuno rješenje bilo uključivanje sve djece u sistem dječijeg dodatka, uz eventualne kategorije prema dohotku domaćinstva, Delić je naveo da bi takav model bio idealan, ali da trenutno zahtijeva znatno veća budžetska izdvajanja. Prema njegovim riječima, u Federaciji BiH ima oko 395.000 djece, dok je sadašnji sistem obuhvatio nešto više od 91.000 djece.

„U budžetu bi trebalo obezbijediti još ogromna sredstva da se pokrije dječiji dodatak za svu djecu u Federaciji. Mi trenutno pokrivamo nešto više od 91.000 djece“, naveo je ministar Delić za RTV Slon, dodajući da se sada radi na socijalnom rješenju koje je usmjereno na strateški cilj smanjenja siromaštva, u skladu sa Strategijom razvoja sistema socijalne i dječije zaštite.

Kao jedno od mogućih prelaznih rješenja, Delić je istakao ideju zajedničkog finansiranja dječijeg dodatka na način da se sredstva kantona i Federacije objedine u okviru postojećih nadležnosti, čime bi se, kako je naglasio, najbrže moglo doći do univerzalnog dječijeg dodatka. Ovaj prijedlog, prema njegovim riječima, već je iznesen i na posljednjoj sjednici ministarske koordinacije sa kantonalnim ministrima socijalne zaštite.

Ministar je naveo da su premijeri kantona i resorni ministri pokazali otvorenost za razgovor o ovoj temi, ali da će konačna odluka zavisiti od fiskalnih mogućnosti i dogovora svih nivoa vlasti uključenih u sistem socijalne zaštite.

pročitajte i ovo

Vijesti

Dječiji doplatak u FBiH povećava se od narednog mjeseca

Vijesti

Pušteni nalozi za dječiji dodatak: Decembarska isplata posljednja u starom iznosu,...

BiH

Skoro 90.000 djece ostvarilo pravo na dječiji dodatak

BiH

Isplaćene naknade roditeljima njegovateljima u FBiH, visina naknade za narednu godinu...

BiH

Adnan Delić: zloupotreba bolovanja, ozbiljan problem, pravo bolesnih trpi zbog neodgovornih...

Vijesti

Dječiji dodatak: Porasli iznosi isplata

BiH

BiH odobrila uvoz GMO soje za ishranu životinja, sjetva strogo zabranjena

Istaknuto

Zakon o ukidanju „bijelog hljeba“ ponovo pred zastupnicima FBiH

Vijesti

Više od trećine nezaposlenih u FBiH bez posla duže od osam godina

Sport

RK Sloboda sporazumno raskinuo saradnju s tri igrača

Vijesti

EU uvodi carinu od tri eura na male pošiljke s Temua i Sheina

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]