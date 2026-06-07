Sergej Barbarez nakon Paname: Neki od igrača koje sam mijenjao su bili malo „ljuti“

Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez nakon posljednje pripremne utakmice pred Svjetsko prvenstvo kazao je da je susret protiv Paname bio važan dio priprema za ono što Zmajeve očekuje na Mundijalu.

Barbarez je istakao da je utakmica pokazala dobre, ali i one segmente igre na kojima ekipa još mora raditi, posebno kada je riječ o reakciji na duge lopte protivnika.

„Utakmica je dosta toga pokazala. Igrali smo protiv protivnika koji želi da igra, koji otvara igru i ne bazira se na dugim ispucavanjima. Imali smo određenih problema sa dugim loptama, ali znamo u čemu je razlog – stojimo visoko i kada imate igrače koji to znaju kazniti, normalno je da se takve situacije dešavaju“, rekao je Barbarez.

Naglasio je i da bh. tim mora ostati svjestan puta koji je prošao do plasmana na najveću fudbalsku scenu.

„Mi moramo misliti ko smo mi, šta smo mi i kako smo došli dovde. Ništa nam nije poklonjeno, nego smo sve ostvarili trudom i voljom.“

Posebno je govorio o značaju termina u kojem je utakmica odigrana, jer je stručni štab želio vidjeti kako će se igrači prilagoditi uslovima koji ih očekuju tokom turnira.

„Važno je bilo ovu utakmicu odigrati u ovom ranom terminu, da vidimo koliko je teško. Zato smo i došli ranije zbog navikavanja. U Torontu će biti jednostavnije. Vidjećemo koliko će nam vremena biti potrebno za oporavak, ali neki od igrača koje sam mijenjao su bili malo „ljuti“ jer su htjeli još da igraju, što je svakako dobar znak po pitanju fizičke pripreme.“

Selektor se osvrnuo i na odluku da reprezentacija pripremni period provede u St. Louisu, naglasivši povezanost sa bh. zajednicom u ovom američkom gradu.

„Znali smo gdje dolazimo i St. Louis smo izabrali upravo zbog naše zajednice ovdje. Imamo dobru komunikaciju sa navijačima unazad dvije godine i ponosan sam što smo imali priliku da igramo pred ovim ljudima.“