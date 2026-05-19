Sergej Barbarez donio odluku o Tabakoviću, upućen i naknadni poziv Maliću

„A“ reprezentacija Bosne i Hercegovine uskoro će se okupiti i započeti pripreme za nastup na FIFA Svjetskom prvenstvu 2026, dok stručni štab paralelno završava definisanje konačnog igračkog kadra za put u Sjevernu Ameriku.

Danas je iz Minhena stigla ohrabrujuća informacija u vezi sa zdravstvenim stanjem reprezentativca Harisa Tabakovića. Prema podacima koje je stručni štab dobio od ljekarskog tima njegovog kluba, povreda koju je zadobio na posljednjoj utakmici nije teže prirode.

Ipak, s obzirom na kratak period do početka Svjetskog prvenstva, njegovo stanje će se u narednim danima pratiti s posebnim oprezom. Tabaković će se priključiti pripremama reprezentacije i ostaje u kombinacijama stručnog štaba do posljednjeg trenutka, imajući u vidu njegov značaj za tim koji je izborio plasman na Mundijal.

Istovremeno, stručni štab je donio odluku da naknadni poziv uputi Arjanu Maliću, mladom reprezentativcu koji je bio dio kvalifikacionog ciklusa i koji je svojim odnosom, radom i profesionalizmom zaslužio mjesto na pripremama.

U ovom trenutku postoji mogućnost da se Tabaković oporavi i bude spreman za kasniju fazu grupnog takmičenja, što bi moglo uticati i na minutažu Malića na turniru. Međutim, iz stručnog štaba naglašavaju da su sve okolnosti jasno komunicirane s igračima.

Malić će se od prvog dana staviti na raspolaganje reprezentaciji, dok stručni štab „A“ reprezentacije, na čelu sa selektorom Sergejom Barbarezom, nastavlja završne pripreme pred odlazak na najveće svjetsko fudbalsko takmičenje.