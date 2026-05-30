Sergej Barbarez uputio naknadni poziv

Pripremama nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine za Svjetsko prvenstvo 2026. godine priključio se i mladi golman Mladen Jurkas, saopćeno je iz Nogometnog saveza BiH.

Jurkas, 18-godišnji čuvar mreže banjalučkog Borca, pozvan je nakon povrede Osmana Hadžikića, koja se dogodila sinoć. Selektor Sergej Barbarez i stručni štab bh. reprezentacije reagovali su aktiviranjem pretpoziva za mladog golmana.

Iz Saveza još uvijek nisu saopćili težinu Hadžikićeve povrede, pa za sada nije poznato da li će na Mundijal putovati Hadžikić ili Jurkas.

Mladen Jurkas rođen je 7. oktobra 2007. godine i prošao je sve mlađe selekcije Bosne i Hercegovine. Ovo mu je prvi poziv u A reprezentaciju BiH.

U nedavno završenoj sezoni Jurkas je standardno branio za novog prvaka Bosne i Hercegovine, FK Borac.

Na golu Borca nastupio je u 31 utakmici WWIN lige, 16 puta sačuvao je svoju mrežu, a primio je ukupno 19 golova.