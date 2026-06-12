Jovo Lukić, od terena širom BiH do historije na Svjetskom prvenstvu: Ko je strijelac prvog gola Zmajeva na Mundijalu?

Jovo Lukić postao je jedno od najspominjanijih imena u Bosni i Hercegovini nakon što je postigao prvi gol za reprezentaciju na Svjetskom prvenstvu 2026. godine. Napadač koji je godinama strpljivo gradio karijeru na domaćim terenima sada je svoje ime upisao u historiju bh. fudbala.

Rođen 28. novembra 1998. godine, Lukić je prve fudbalske korake napravio u Modriči. Za razliku od mnogih igrača koji su u ranoj mladosti odlazili u velike evropske klubove, njegov put bio je znatno duži i zahtjevniji. Karijeru je gradio kroz domaće klubove, dokazujući se iz sezone u sezonu.

Nakon nastupa za Slogu Doboj, Krupu i Zvijezdu Gradačac, najveću afirmaciju stekao je u Borcu iz Banje Luke. Upravo je u dresu Borca pokazao puni potencijal, postao jedan od ključnih igrača ekipe i dao značajan doprinos osvajanju titula prvaka Bosne i Hercegovine.

Dobre igre otvorile su mu vrata inostranstva. Nakon angažmana u Rumuniji, najveći iskorak napravio je u Universitatei Cluj, gdje je postao jedan od najefikasnijih napadača rumunskog prvenstva. Njegove partije nisu prošle nezapaženo ni kod selektora Sergeja Barbareza, koji mu je ponovo ukazao povjerenje u reprezentaciji Bosne i Hercegovine.

Povjerenje je opravdao na najvećoj mogućoj sceni. Na otvaranju Svjetskog prvenstva protiv Kanade upravo je Jovo Lukić zatresao mrežu i donio Bosni i Hercegovini vodstvo. Bio je to njegov prvi pogodak u dresu reprezentacije, ali i gol koji će zauvijek ostati upisan u historijskim knjigama bh. fudbala.

Posebnu vrijednost njegovoj priči daje činjenica da je do vrha stigao bez prečica. Od terena Prve lige Republike Srpske, preko domaće Premijer lige, do najveće fudbalske smotre na svijetu, Lukićev put pokazuje da upornost i rad mogu dovesti do ostvarenja najvećih sportskih snova.

Dok navijači Bosne i Hercegovine slave historijski nastup reprezentacije na Mundijalu, Jovo Lukić već je osigurao mjesto među igračima čije će se ime dugo pamtiti. Za jednog dječaka iz Modriče san je postao stvarnost, a za navijače Bosne i Hercegovine postao je simbol trenutka koji će ostati upamćen generacijama.