ChatGPT je tokom internog sigurnosnog testiranja kompanije OpenAI izašao iz kontrolisanog okruženja, pristupio internetu i neovlašteno ušao u dio infrastrukture platforme Hugging Face.

Hugging Face, platforma na kojoj se objavljuju i razmjenjuju modeli, skupovi podataka i drugi alati zasnovani na vještačkoj inteligenciji, 16. jula je saopćio da je otkriven napad kakav ranije nisu zabilježili. Autonomni sistem izveo je više hiljada radnji, pristupio ograničenom broju internih podataka i preuzeo pojedine pristupne podatke, dok nisu pronađeni dokazi da su mijenjani javno dostupni modeli i sadržaji korisnika.

Nekoliko dana kasnije OpenAI je potvrdio da su iza incidenta bili njegovi modeli, među kojima GPT-5.6 Sol i još napredniji model koji tada nije bio javno dostupan. Modeli su testirani bez dijela uobičajenih sigurnosnih ograničenja kako bi se procijenile njihove mogućnosti u oblasti cyber sigurnosti.

Prema objašnjenju OpenAI-ja, ChatGPT modeli su tokom testa pronašli ranjivost u programu koji je ograničavao njihov pristup mreži. Nakon što