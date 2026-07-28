Kupci u BiH sve češće primjećuju ovu podvalu

Kupci u BiH sve češće primjećuju da proizvodi koje godinama kupuju više nemaju isti okus, sastav ili kvalitet, iako su cijena i izgled pakovanja ostali gotovo nepromijenjeni.

Nakon višegodišnjih poskupljenja građani su se već navikli da za istu količinu hrane, sredstava za higijenu i drugih svakodnevnih proizvoda izdvajaju više novca. Primijetili su i da pojedina pakovanja postaju manja, dok cijena ostaje ista. Međutim, postoji još jedna promjena koju je mnogo teže uočiti prije nego što proizvod završi u domu kupca.