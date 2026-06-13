Lidl sve bliže otvaranju u BiH, vlasnik lanca bilježi snažan rast prihoda

Njemačka Schwarz grupa, vlasnik trgovačkih lanaca Lidl i Kaufland, nastavila je snažan rast poslovanja te je u fiskalnoj 2025. godini ostvarila prihod od čak 185,6 milijardi eura.

To predstavlja povećanje od 5,8 posto u odnosu na prethodnu godinu, čime je kompanija dodatno učvrstila poziciju najvećeg maloprodajnog sistema u Evropi, piše BiznisInfo.

Iz grupacije navode da je rast prvenstveno rezultat dobrih rezultata u maloprodajnom segmentu, odnosno poslovanja lanaca Lidl i Kaufland, koji nastavljaju širiti tržišni udio na evropskom tržištu.

Lidl nosilac rasta

Najveći doprinos ukupnim rezultatima dao je Lidl, čiji su prihodi porasli za 6,1 posto i dostigli 140,2 milijarde eura.

Kompanija ističe da je rast rezultat širenja mreže prodavnica, ali i povećanja broja kupaca u Njemačkoj i drugim evropskim zemljama.

Pozitivan trend zabilježio je i Kaufland, čiji su prihodi povećani za 4,3 posto i sada iznose 36,7 milijardi eura. Ovaj lanac dodatno je ojačao poziciju na njemačkom i tržištima istočne Evrope.

Kaufland istovremeno nastavlja razvijati svoju online platformu Marketplace, koja je proširena na Italiju i Francusku i sada posluje u sedam evropskih država.

Više od 600.000 zaposlenih

Schwarz grupa danas zapošljava više od 600.000 ljudi širom svijeta, a broj zaposlenih tokom protekle godine povećan je za 2,4 posto.

Generalni partner grupacije Gerd Chrzanowski naglasio je da je kompanija ostvarila značajan rast uprkos složenim ekonomskim i geopolitičkim okolnostima.

„Nastavili smo učvršćivati poziciju broj jedan u Evropi i razvijati naš dugoročni poslovni ekosistem“, poručio je Chrzanowski.

Novi investicioni ciklus

Kompanija je najavila da će tokom fiskalne 2026. godine dodatno ubrzati investicije.

Za naredni period planirano je ulaganje veće od 10 milijardi eura, od čega će oko pet milijardi eura biti investirano u Njemačkoj.

Fokus investicija bit će na širenju maloprodajne mreže, povećanju tržišnog udjela, digitalnoj transformaciji poslovanja te jačanju logističke i proizvodne infrastrukture.

Rastu i druge divizije

Osim trgovine, rast prihoda zabilježile su i ostale kompanije unutar Schwarz grupe.

PreZero, kompanija specijalizirana za upravljanje otpadom i reciklažu, povećala je prihode za 5,1 posto, na 4,1 milijardu eura.

Proizvodne kompanije unutar grupacije ostvarile su rast od 23,9 posto i dostigle prihod od 5,7 milijardi eura.

Digitalna i IT divizija Schwarz Digits povećala je prihode za 15,8 posto, na ukupno 2,2 milijarde eura, zahvaljujući rastu potražnje za cloud uslugama i digitalnim rješenjima širom Evrope.

Važna poruka za BiH

Dio najavljenih investicija odnosi se i na Bosnu i Hercegovinu, gdje Lidl intenzivno priprema početak poslovanja.

Kompanija je već izgradila veliki distributivno-logistički centar u blizini Sarajeva, dok se na više lokacija širom zemlje grade ili pripremaju novi prodajni objekti. Jedan od objekata već je izgrađen i u Banjoj Luci.

Ulazak Lidla na tržište BiH smatra se jednom od najvećih promjena u domaćem maloprodajnom sektoru u posljednjih nekoliko godina, a očekuje se da će dodatno povećati konkurenciju među trgovačkim lancima.

Prema informacijama koje prenosi BiznisInfo, prve Lidl trgovine u Bosni i Hercegovini mogle bi biti otvorene početkom naredne godine.