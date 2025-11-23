Lidl ubrzano gradi u BiH, ali Tuzla ostaje izuzetak

Njemački trgovačkii lanac Lidl ubrzava pripreme za ulazak na tržište Bosne i Hercegovine, gradeći i planirajući objekte u velikom broju bh. gradova.

Mreža lokacija se širi iz dana u dan, ali jedan grad i dalje ostaje izuzetak – Tuzla. Iako je Tuzla jedan od najvećih gradova i važnih trgovačkih tržišta u zemlji, Lidl se ovdje još nije približio početku gradnje. Prema navodima BiznisInfo.ba, glavni izazov je pronalazak adekvatnih parcela.

Godinama se u javnosti spominju različite lokacije, među njima prostor bivše fabrike Aida na Ircu, te područje Miladija, na adresi Husinskih Rudara 138, gdje se nalazila “Metalotehna d.d. Tuzla”. Ipak, prema službenim registrima, ove nekretnine još uvijek su u vlasništvu domaćih kompanija, što znači da Lidl nije krenuo u realizaciju na tim lokacijama, piše Biznisinfo.ba

Zanimljivo je i da se Tuzla ne nalazi na listi gradova u kojima Lidl trenutno regrutuje kadar. Nedavni konkurs za pozicije zamjenika voditelja prodavnica obuhvatio je gotovo sve sredine u kojima se gradi ili planira gradnja objekata, ali Tuzla nije među njima. To dodatno ukazuje da će ovaj grad vjerovatno kasniti u odnosu na druge u dolasku Lidla.

Lidl već gradi, izgradio je, priprema gradnju ili zapošljava radnike u mnogim gradovima, uključujući Kakanj, Zvornik, Gradišku, Bihać, Livno, Istočno Sarajevo, Banja Luku, Gračanicu, Mostar, Trebinje, Bijeljinu, Doboj, Zenicu, Brčko, Modriču, Laktaše, Travnik, Sarajevo, Čapljinu, Tešanj, Kiseljak, Čitluk, Živinice, Prnjavor i druge. Jasno je da Lidl planira široku mrežu duž važnih ekonomskih i saobraćajnih pravaca.

U Lepenici se privodi kraju izgradnja centralnog distributivnog centra vrijednog oko 100 miliona eura, koji će biti temelj za Lidlovu logistiku u BiH i uslov za otvaranje većeg broja prodavnica.

Prema trenutnim procjenama, prve Lidlove prodavnice u Bosni i Hercegovini mogle bi biti otvorene krajem 2026. ili početkom 2027. godine. Do tada ostaje neizvjesno da li će Tuzla i dalje biti jedini veliki grad bez Lidla ili će kompanija uskoro pronaći odgovarajuću lokaciju.