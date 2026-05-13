Dječaku Emrahu iz Tuzle hitno potrebna sredstva za nastavak liječenja

Porodica Suljkić iz Tuzle pokrenula je apel za pomoć devetogodišnjem Emrahu Suljkiću, dječaku koji boluje od cerebralne paralize GMFCS 4. nivoa i kojem je potrebna treća operacija fibrotomije po Ulzibatu.

Emrah je rođen 27. januara 2014. godine, a do sada je već dva puta operisan u Specijalnoj hirurškoj bolnici „Medikus“ u Ćupriji u Srbiji, gdje zahvate izvode ruski ljekari iz Klinike za rehabilitologiju „Tula“. Prema medicinskoj dokumentaciji, prve dvije operacije obavljene su 2018. i 2020. godine.

Treća operacija planirana je za juni 2026. godine, a prema predračunu klinike kompletan zahvat bez pratećih troškova iznosi 3.000 eura.

1 od 3

Majka Šemsa Suljkić navodi da su i ona i suprug nezaposleni te da se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, zbog čega nisu u mogućnosti sami obezbijediti potrebna sredstva za liječenje. Porodica ima još jedno dijete.

Svi koji žele pomoći Emrahu sredstva mogu uplatiti na račun:

ASA Banka

Primalac: Šemsa Suljkić

Broj računa: 134-580-10015648-96

Za dodatne informacije porodica je dostupna na broj telefona: 062/863-973.