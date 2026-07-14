Napad u Tuzli: Muškarac oštrim predmetom povrijedio komšinicu

Policijski službenici Policijske stanice Istok postupili su danas oko 16:15 sati po prijavi da je u tuzlanskom naselju Solina muškarac oštrim predmetom napao i povrijedio ženu, svoju komšinicu iz istog naselja.

Dolaskom policije na mjesto događaja potvrđeni su navodi iz prijave. Povrijeđena žena, rođena 1961. godine, prevezena je u Univerzitetski klinički centar Tuzla radi ukazivanja medicinske pomoći.

Na mjestu događaja zatečen je S. H., rođen 1965. godine, za kojeg se sumnja da je napao i povrijedio ženu. On je uhapšen i proveden u prostorije za zadržavanje.

O događaju je obaviješteno Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona. Uviđaj i druge aktivnosti na rasvjetljavanju i dokumentovanju slučaja obavit će istražitelji Sektora kriminalističke policije Uprave policije MUP-a TK, prema uputama i pod nadzorom dežurnog kantonalnog tužioca.