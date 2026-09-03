Mlada poduzetnica iz Tuzle osvaja beauty tržište širom BiH

Od studentske ideje do uspješne poslovne priče. Sanja je prije više od decenije napravila prve korake u svijetu ljepote, ne sluteći da će upravo ljubav prema njegovanju i uređivanju noktiju postati temelj njenog biznisa. Danas je vlasnica firme koja svojim proizvodima i opremom opslužuje klijentice i beauty profesionalce širom Bosne i Hercegovine.

„U cijeloj Bosni imamo svoje klijentice i do sada je većina našeg poslovanja bila van Tuzle. Mali je broj klijentica iz Tuzle koje kupuju kod mene. Kad kažem mali broj, opet se tu javi veliki broj cura, ali meni se čini da je to mali broj s obzirom na naše poslovanje van Tuzle“, rekla je Sanja Vlačić, vlasnica showroom-a Niki Beauty shop.

Iako se školovala za potpuno drugačije zanimanje, Sanja je vrlo brzo prepoznala ono što je istinski pokreće. Rad sa ljudima, ljepota i želja da ženama ponudi kvalitetne proizvode postali su njen profesionalni izbor. Nakon godina rada i iskustva, 2016. godine svoju poslovnu priču podiže na viši nivo i osniva vlastitu firmu. Posebnu pažnju posvećuje upravo onome što kupcima nudi. Svaki proizvod prije uvrštavanja u ponudu prolazi njenu ličnu provjeru, a iskustvo iz oblasti mikrobiologije dodatna je prednost u procjeni kvaliteta i sastava. Kaže da joj dobre preporuke nikada nisu dovoljne – proizvod mora ispuniti njene standarde.

„Svaki gel koji nabavim ja sam probala na sebi, da vidim kako to djeluje, da bih mogla prezentirati i mislim da je to rezultat uspjeha jer bilo koji proizvod koji dobijem testiram na sebi da znam kako da ga predstavim, da upoznam njegovu strukturu. Dešavalo se da neke brendove koje sam nabavila da sam ih vratila jer nisam htjela da ih stavim u svoju ponudu jer ne odgovaraju opisu ni sastavu“.

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U Beauty shopu Niki u fokusu su gelovi za nadogradnju i geliranje noktiju, a ponuda je prilagođena potrebama domaćeg tržišta. Tu su najpopularniji brendovi gelova, ali i vlastita linija Niki gelova, razvijena sa idejom da odgovara različitim potrebama profesionalaca i klijentica. Posebno mjesto imaju i Hema-free proizvodi, kao i kompletna oprema za kozmetičke salone – od električnih uređaja i alata za manikir, do opreme za pedikir i trepavice.

“Imamo Palug gelove, znači njihov sam glavni distributer za BiH. Pored toga imamo i Claresa gelove. Sada imamo i novu liniju Niki gelova. To su gelovi koje sam ja lično izabrala, linija gelova koja zadovoljava sve potrebe naših klijentica. Imamo seriju gelova koji su samonivelirajući, imamo seriju gušćih gelova. Sve su to boje koje smo birali za ovo naše područje, s obzirom na naš ten, i koje se mogu uklopiti za sve klijentice. Pored toga, imamo i liniju naših gel lakova koji su HEMA-free, što mi je posebno zadovoljstvo. Imamo i završne sjaje, baze – sve je to naš proizvod. Na osnovu našeg rada i iskustva kroz 16 godina izabrali smo ono najbolje što možemo ponuditi našim klijenticama” , priča nam Sanja.

Da se poslovna priča razvija, potvrđuje i novi showroom u TC Skojevska, otvoren u maju. Nakon godina poslovanja putem webshopa, kupcima je sada omogućeno da proizvode vide uživo, isprobaju ih i, uz stručan savjet, pronađu ono što im najviše odgovara. Sanja pritom ne krije ambicije. Do kraja godine planira dodatno proširiti ponudu, pa bi se na policama uskoro mogli naći i proizvodi za njegu kose i tijela, kozmetika, kao i pigmenti za trajnu šminku i tetoviranje.

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“U planu mi je da nabavim farbe za kosu, kreme i svu kozmetiku za tijelo. To je nešto što će biti do Nove godine, kao i pigmenti za tetoviranje i trajna šminka, to je dakle novo“.

A iza svega, kaže, stoji i snažna podrška porodice – njen najvažniji vjetar u leđa.

„Što se tiče firme sama je vodim, ali privatno tu je podrška od roditelja, brata i snahe i oni su mi vjetar u leđa“, zaključuje Sanja.

Od prvih prezentacija gelova, preko webshopa, pa do vlastitog showrooma i brenda koji sve više prepoznaju beauty profesionalci, Sanjina priča pokazuje kako se ljubav prema poslu, znanje i upornost mogu pretvoriti u uspješan poduzetnički put.