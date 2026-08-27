Tuzla servis: Nekoliko naselja bez vode

Ali Huremović
Tuzla servis: Nekoliko naselja bez vode
Foto: Ilustracija

TUZLA SERVIS 27.08.2026.

Vremenska prognoza za četvrtak 27.08.2026. – Sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura od 35 do 38°C.

Bioprognoza za četvrtak 27.08.2026. – Biometeorološke prilike bit će uglavnom povoljne, uz moguće blaže tegobe kod meteoropata i osjetljivih osoba.

METEOALARM – Federalni hidrometeorološki zavod za četvrtak je izdao žuti meteo alarm zbog visokih temperatura.

VODOVOD –  Ulice: 21. Aprila, Majska, Plane i Mehdina Hodžića bez vodosnabdijevanja zbog kvara na cjevovodu. Sanacija kvara očekuje se u toku dana. Ostala naselja na području Grada Tuzla imaju uredno vodosnabdijevanje.
MUP TK – Javni red i mir narušen je dva puta, evidentirano je izvršenje 11 krivičnih djela, dogodilo se 11 saobraćajnih nesreća.
HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pruženo je 220 zdravstvenih usluga.
VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je devet intervencija.
PORODILIŠTE – U protekla 24 sata u porodilištu UKC-u Tuzla rođeno je šest beba, četiri dječaka i dvije djevojčice. U privatnom porodilištu Plava Medical Group nije bilo porođaja.
JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.
OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.
TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.

pročitajte i ovo

Tuzla i TK

Prvi festival lutijera u BiH stiže u Tuzlu: Učestvuje 16 majstora...

Vijesti

Tuzlanska biciklijada u nedjelju: Izmjene saobraćaja u više ulica

Tuzla i TK

Tuzla servis: U protekla 24 sata rođeno deset beba

Tuzla i TK

Dim iz Termoelektrane izveo mještane na protest, oglasili se iz Elektroprivrede...

Vijesti

Iscrtana staza uz Južnu magistralu u Tuzli pokrenula diskusiju

Vijesti

Prvi put u Tuzli: Tri večeri opere pod zvijezdama uz besplatan...

Vijesti

Svjetski dan jezera: Pet bh. jezera koja vrijedi posjetiti i sačuvati

Magazin

Počinjete vježbati nakon 50. godine? Na ove stvari treba obratiti pažnju

Magazin

Dijete se često ljuti? Iza takvog ponašanja može se kriti nešto drugo

Vijesti

Zabranjeno kupanje na plaži u Crnoj Gori zbog bakterija

Vijesti

Obračun u centru Tuzle dobio pravosudni epilog: Damiru Mehiću Bibiju 16,5 godina zatvora

Učitati više