Tuzla servis: Nekoliko naselja bez vode

TUZLA SERVIS 27.08.2026.

Vremenska prognoza za četvrtak 27.08.2026. – Sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura od 35 do 38°C.

Bioprognoza za četvrtak 27.08.2026. – Biometeorološke prilike bit će uglavnom povoljne, uz moguće blaže tegobe kod meteoropata i osjetljivih osoba.

METEOALARM – Federalni hidrometeorološki zavod za četvrtak je izdao žuti meteo alarm zbog visokih temperatura.

VODOVOD – Ulice: 21. Aprila, Majska, Plane i Mehdina Hodžića bez vodosnabdijevanja zbog kvara na cjevovodu. Sanacija kvara očekuje se u toku dana. Ostala naselja na području Grada Tuzla imaju uredno vodosnabdijevanje.

MUP TK – Javni red i mir narušen je dva puta, evidentirano je izvršenje 11 krivičnih djela, dogodilo se 11 saobraćajnih nesreća.

HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pruženo je 220 zdravstvenih usluga.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je devet intervencija.

PORODILIŠTE – U protekla 24 sata u porodilištu UKC-u Tuzla rođeno je šest beba, četiri dječaka i dvije djevojčice. U privatnom porodilištu Plava Medical Group nije bilo porođaja.

JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.

OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.

TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.