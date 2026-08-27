Svjetski dan jezera: Pet bh. jezera koja vrijedi posjetiti i sačuvati

Svjetski dan jezera obilježava se 27. augusta s ciljem podsjećanja na značaj jezera za prirodu, ljude i lokalne zajednice, ali i na potrebu njihove zaštite od zagađenja, klimatskih promjena i prekomjernog korištenja.

Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila je 27. august Svjetskim danom jezera rezolucijom usvojenom u decembru 2024. godine, a prvi put je obilježen prošle godine. Ideja je da ovaj datum postane prilika za podizanje svijesti o očuvanju jezerskih i povezanih ekosistema širom svijeta.

Jezera imaju mnogo širu ulogu od mjesta za odmor i rekreaciju. Važna su za snabdijevanje vodom, očuvanje biljnih i životinjskih vrsta, ribarstvo, turizam i razvoj lokalnih zajednica. Upravo zbog toga Svjetski dan jezera podsjeća da njihova ljepota sa sobom nosi i odgovornost da ih sačuvamo.

Bosna i Hercegovina može se pohvaliti brojnim prirodnim i vještačkim jezerima koja tokom cijele godine privlače izletnike, planinare, kupače i ljubitelje prirode.

Ramsko jezero

Među najprepoznatljivijima je Ramsko jezero, smješteno između planinskih masiva Raduše, Makljena, Ljubuše i Vrana. Brojni rukavci i otočići daju mu karakterističan izgled, dok se poluotok Šćit sa franjevačkim samostanom izdvaja kao jedan od njegovih najpoznatijih prizora. Tokom ljeta jezero privlači kupače, kajakaše i ribolovce, ali i one koji jednostavno žele provesti dan uz vodu.

Blidinjsko jezero

Blidinjsko jezero nalazi se između Vrana i Čvrsnice, na nadmorskoj visini većoj od 1.100 metara. Dio je Parka prirode Blidinje, a područje oko njega poznato je po planinarskim i biciklističkim stazama, kao i kulturno-historijskim lokalitetima. U neposrednoj blizini nalazi se i nekropola stećaka u Dugom polju.

Plivska jezera

Plivska jezera kod Jajca čine Veliko i Malo Plivsko jezero, smještena nekoliko kilometara od centra grada. Okružena zelenilom i poznata po mirnom ambijentu, privlače izletnike, kupače i ljubitelje sportova na vodi. Posebnu atrakciju predstavljaju tradicionalne drvene vodenice na rijeci Plivi, koje su postale jedan od najprepoznatljivijih motiva ovog kraja.

Prokoško jezero

Prokoško jezero na planini Vranici jedno je od najpoznatijih planinskih jezera u zemlji. Smješteno na više od 1.600 metara nadmorske visine, privlači posjetioce koji traže mir, šetnju i planinski ambijent, ali i one koji žele upoznati tradicionalni način života i domaću gastronomiju ovog kraja.

Boračko jezero

Boračko jezero u podnožju Prenja posebno je popularno tokom ljetnih mjeseci. Okruženo planinama i šumom, pruža mogućnosti za kupanje, vožnju kanuom, kampovanje i ribolov, a posjetioci boravak često kombinuju s izletima prema Neretvi i Prenju.

Obilježavanje Svjetskog dana jezera prilika je i da se podsjetimo da popularnost ovih destinacija donosi dodatni pritisak na okoliš. Ostavljen otpad, zagađenje vode, nekontrolisana gradnja i posljedice klimatskih promjena mogu trajno promijeniti ekosisteme koji su nastajali mnogo duže nego što traje jedna turistička sezona.