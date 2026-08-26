Prvi festival lutijera u BiH stiže u Tuzlu: Učestvuje 16 majstora iz regiona

Arnela Šiljković - Bojić

Grad Tuzla će u subotu, 12.septembra biti domaćin prvog međunarodnog festivala lutijera u BiH – pod nazivom “Tuzla String Exhibition”, mjestu susreta vrhunskih graditelja gudačkih instrumenata i istaknutih umjetnika iz regiona i Evrope, koji će svoje instrumente izložiti u izložbenom holu Doma mladih, u sastavu Centra za kulturu Tuzla. (Dragiše Trifkovića 2).

Tuzla String Exhibition, prvi međunarodni festival lutijera (graditelja viola i violina) u Tuzli, ali i  u BiH, donosi jedinstven cjelodnevni program posvećen umjetnosti izrade gudačkih instrumenata, razmjeni znanja i vrhunskom muzičkom stvaralaštvu. Idejni tvorac i organizator festivala je tuzlanski lutijer Mensur Avdić (Avdić Violins), koji realizuje ovaj festival u saradnji sa Centrom za kulturu Tuzla.

Učešće na festivalu uzelo je 16 lutijera iz BiH, Srbije, Hrvatske i Makedonije, koji će predstaviti svoje ručno izrađene viole i violine . Posjetioci će imati priliku da razgledaju jedinstvene instrumente, upoznaju njjuhove graditelje i saznaju više detalja o ovom rijetkom umjetničkom zanatu.

Program festivala počinje prijavom učesnika i postvaljanjem izložbe. U terminu od 10 do 12 sati  biće održan simpozij graditelja violina, stručni susret posvećen razvoju i očuvanju lutijerstva te razmjeni iskustava među majstorima iz regiona. Zvanično otvaranje programa i izložbe počinje u 12 sati.

Svečani dio programa obilježit će koncert za violu i violinu, na kojem nastupaju eminentni umjetnici – austrijski violist, Wolfgang Wölfer i violinistkinja iz Bosne i Hercegovine, Violeta Smajlović Huart. Publika će imati priliku da uživa u vrhunskom muzičkom programu koji će na poseban način povezati umjetnost gradnje instrumenata i umjetnost njihovog izvođenja. Festival se organizuje uz podršku partnera: A. String Festa, Sarajevske filharmonije, 050 Rosini Barsa Wood.

Izložba viola i violina na festivalu lutijera gudačkih instrumenata u Tuzli, predstavlja važan iskorak za kulturnu scenu BiH jer po prvi put okuplja međunarodnu zajednicu lutijera i otvara novo poglavlje u promociji umjetnosti, zanatstva i klasične muzike u našoj zemlji.

Ulaz na festival i sve prateće sadržaje je slobodan.

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