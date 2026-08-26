Brzi kolač od tri sastojka koji se ne peče

Ako vam se jede nešto slatko, a nemate mnogo vremena za pripremu, ovaj jednostavan kolač može biti praktično rješenje. Za osnovnu verziju potrebna su samo tri sastojka, a ukus se lako može mijenjati izborom različitih voćnih sokova.

Kolač se ne peče, priprema je vrlo jednostavna, a najviše vremena zapravo odlazi na njegovo hlađenje i stezanje. Sok od narandže dat će blažu citrusnu aromu, dok će sok od višnje donijeti intenzivniju boju i izraženiji voćni okus.

Potrebna su samo tri sastojka

Za pripremu su potrebni 100 grama šećera, jedan litar soka po izboru i 120 grama kukuruznog škroba.

Za dekoraciju se može koristiti kokos, ali nije obavezan.

Kako se priprema kolač

Sok je potrebno sipati u šerpu i zagrijavati na srednjoj temperaturi. Zatim se dodaje kukuruzni škrob uz neprestano miješanje kako se ne bi stvorile grudvice, a potom i šećer.

Smjesu treba nastaviti miješati dok se ne zgusne i ne dobije teksturu sličnu pudingu. Nakon toga se sklanja sa šporeta i sipa u kalupe koji su prethodno nakvašeni hladnom vodom, što će olakšati kasnije vađenje kolača.

Kolač je potom potrebno ostaviti da se ohladi i dobro stegne. Kada bude dovoljno čvrst, može se izvaditi iz kalupa, po želji uvaljati u kokos i poslužiti.

Svaki put može imati drugačiji ukus

Prednost ovog recepta je što se lako prilagođava onome što imate u kući. Sok od narandže daje laganiji i osvježavajući desert, dok će verzija sa sokom od višnje imati intenzivniji voćni okus.

Mogu se koristiti i drugi sokovi, pa se tako od istog recepta svaki put može napraviti nešto drugačiji kolač, bez komplikovane pripreme i dugog boravka u kuhinji.