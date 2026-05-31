Domaće krofne: Miris djetinjstva koji se uvijek vraća na sto

Domaće krofne mnogima su jedan od onih recepata koji se pamte po mirisu iz kuhinje, brašnu na stolu i čekanju da tijesto dovoljno naraste. Iako se danas mogu kupiti na svakom koraku, one prave, mekane i tople krofne iz kućne kuhinje imaju posebnu vrijednost. Prave se od jednostavnih sastojaka, ali traže malo strpljenja, toplu prostoriju i dobar osjećaj za tijesto.

Krofne su posebno omiljene u zimskim mjesecima, za vikend doručak, porodična okupljanja ili dane kada se poželimo nečega domaćeg i mirisnog. Mogu se posuti šećerom u prahu, puniti džemom, kremom ili čokoladnim namazom, ali mnogi će reći da su najbolje dok su još tople, tek izvađene iz šerpe.

Sastojci za domaće krofne

Za pripremu domaćih krofni potrebno je oko 500 grama glatkog brašna, jedno pakovanje suhog kvasca ili pola kocke svježeg kvasca, 250 mililitara mlakog mlijeka, dva žumanca, dvije kašike šećera, jedna kesica vanilin šećera, prstohvat soli, 50 grama otopljenog maslaca ili margarina, malo naribane korice limuna, te ulje za prženje.

Za završnicu je potreban šećer u prahu, a po želji se mogu dodati džem, čokoladni krem ili vanilija krema za punjenje.

Kako pripremiti tijesto

U mlako mlijeko dodati šećer i kvasac, pa ostaviti nekoliko minuta da se kvasac aktivira. U veću posudu staviti brašno, vanilin šećer, prstohvat soli, žumanca, otopljeni maslac i koricu limuna. Zatim dodati nadošli kvasac i zamijesiti glatko, mekano tijesto.

Tijesto ne bi trebalo biti tvrdo, jer upravo mekše tijesto daje prozračne i lagane krofne. Ako je previše ljepljivo, može se dodati još malo brašna, ali postepeno, kako krofne ne bi bile zbijene.

Kada se tijesto umijesi, posudu treba prekriti čistom kuhinjskom krpom i ostaviti na toplom mjestu oko sat vremena, odnosno dok se ne udvostruči.

Oblikovanje i prženje krofni

Nadošlo tijesto premjestiti na blago pobrašnjenu radnu površinu i razvaljati na debljinu od oko jedan do jedan i po centimetar. Čašom ili kalupom vaditi krugove, pa ih ostaviti još 20 do 30 minuta da dodatno narastu.

U dubljoj šerpi zagrijati ulje. Krofne se prže na umjerenoj temperaturi, jer ako je ulje prevruće, brzo će potamniti izvana, a unutra mogu ostati nedovoljno pečene. Pržiti ih s obje strane dok ne dobiju lijepu zlatnu boju, zatim ih vaditi na kuhinjski papir kako bi se uklonio višak masnoće.

Dok su još mlake, krofne posuti šećerom u prahu. Ako se pune, najbolje je koristiti špricu za kolače i dodati džem, krem ili drugi nadjev po želji.

Mali trikovi za mekane krofne

Za dobre domaće krofne najvažnije je da sastojci ne budu hladni. Mlijeko treba biti mlako, jaja sobne temperature, a tijesto mora imati dovoljno vremena da naraste. Također, ulje ne smije biti ni prehladno ni prevruće. Umjerena temperatura prženja daje krofne koje su mekane iznutra, a blago rumene izvana.

Još jedan važan detalj je da se tijesto ne opterećuje prevelikom količinom brašna. Mnogi u želji da lakše mijese dodaju previše brašna, a rezultat budu tvrđe krofne. Bolje je ruke blago nauljiti ili pobrašniti radnu površinu samo koliko je potrebno.

Domaće krofne najbolje su istog dana, dok su svježe i mekane. Ako ostanu za kasnije, mogu se kratko zagrijati i ponovo će biti ukusne, posebno uz šolju mlijeka, kafe ili čaja.