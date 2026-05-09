Recept za domaće vanilice koje se tope u ustima

Vanilice su jedan od onih kolača koji mirišu na djetinjstvo, praznike i kuhinju u kojoj se uvijek nešto peče. Mekane, prhke i spojene domaćim džemom, vanilice su klasik koji se i danas rado pravi jer ne traži komplikovane sastojke, a gotovo uvijek uspiju.

Sastojci

Za tijesto:

250 grama masti ili maslaca

2 žumanca

100 grama šećera u prahu

1 vanilin šećer

1 kašika kisele pavlake

sok od pola limuna

naribana korica jednog limuna

oko 450 grama glatkog brašna

Za filovanje i završnicu:

džem od kajsije, šljive ili po želji

šećer u prahu za uvaljati vanilice

Priprema

U većoj posudi umutite mast ili omekšali maslac sa šećerom u prahu i vanilin šećerom. Dodajte žumanca, pavlaku, limunov sok i koricu limuna pa sve sjedinite.

Postepeno dodajte brašno i zamijesite mekano tijesto koje se ne lijepi za ruke. Tijesto nemojte previše mijesiti kako bi vanilice ostale prhke nakon pečenja.

Oblikujte kuglu, umotajte tijesto u foliju i ostavite ga u frižideru oko 30 minuta.

Nakon toga tijesto razvaljajte na pobrašnjenoj površini na debljinu od oko pola centimetra. Kalupom ili malom čašom vadite krugove i slažite ih u pleh obložen papirom za pečenje.

Vanilice pecite u zagrijanoj rerni na 180 stepeni oko 10 do 12 minuta. Važno je da ostanu svijetle i da ne porumene previše.

Kada se ohlade, spajajte ih džemom po želji, a zatim ih uvaljajte u šećer u prahu.

Najljepše su kada odstoje nekoliko sati ili preko noći jer tada dodatno omekšaju.