Recept za domaće vanilice koje se tope u ustima

Vanilice su jedan od onih kolača koji mirišu na djetinjstvo, praznike i kuhinju u kojoj se uvijek nešto peče. Mekane, prhke i spojene domaćim džemom, vanilice su klasik koji se i danas rado pravi jer ne traži komplikovane sastojke, a gotovo uvijek uspiju.
Sastojci
Za tijesto:
250 grama masti ili maslaca
2 žumanca
100 grama šećera u prahu
1 vanilin šećer
1 kašika kisele pavlake
sok od pola limuna
naribana korica jednog limuna
oko 450 grama glatkog brašna
Za filovanje i završnicu:
džem od kajsije, šljive ili po želji
šećer u prahu za uvaljati vanilice
Priprema
U većoj posudi umutite mast ili omekšali maslac sa šećerom u prahu i vanilin šećerom. Dodajte žumanca, pavlaku, limunov sok i koricu limuna pa sve sjedinite.
Postepeno dodajte brašno i zamijesite mekano tijesto koje se ne lijepi za ruke. Tijesto nemojte previše mijesiti kako bi vanilice ostale prhke nakon pečenja.
Oblikujte kuglu, umotajte tijesto u foliju i ostavite ga u frižideru oko 30 minuta.
Nakon toga tijesto razvaljajte na pobrašnjenoj površini na debljinu od oko pola centimetra. Kalupom ili malom čašom vadite krugove i slažite ih u pleh obložen papirom za pečenje.
Vanilice pecite u zagrijanoj rerni na 180 stepeni oko 10 do 12 minuta. Važno je da ostanu svijetle i da ne porumene previše.
Kada se ohlade, spajajte ih džemom po želji, a zatim ih uvaljajte u šećer u prahu.
Najljepše su kada odstoje nekoliko sati ili preko noći jer tada dodatno omekšaju.