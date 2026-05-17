Recept za domaće tulumbe koje mirišu na stare slastičarne

Recept za tulumbe jedan je od onih deserata koji u mnogim domovima bude posebnu vrstu nostalgije. Miris prženog tijesta i toplog sirupa mnoge podsjeća na porodična okupljanja, stare slastičarne i vikende kada su se kolači pravili bez žurbe.

Iako na prvi pogled djeluju komplikovano, tulumbe se uz malo strpljenja mogu pripremiti i kod kuće. Važno je da tijesto bude dobro izrađeno, ulje dovoljno zagrijano, a sirup hladan kako bi kolač ostao sočan i lagan.

Priprema sirupa:

Za pripremu sirupa potrebno je oko 700 grama šećera, 800 mililitara vode i nekoliko kriški limuna. Sve se stavlja u šerpu i kuha desetak minuta nakon što proključa. Sirup zatim treba potpuno ohladiti.

Za tijesto:

Za tijesto je potrebno 250 mililitara vode, 100 mililitara ulja, 150 grama brašna, četiri jaja i prstohvat soli.

U šerpi se prvo zagrijavaju voda, ulje i so. Kada smjesa proključa, dodaje se brašno i energično miješa dok se ne formira kompaktno tijesto koje se odvaja od zidova posude. Nakon nekoliko minuta hlađenja, jedno po jedno dodaju se jaja uz stalno miješanje, dok smjesa ne postane glatka i sjajna.

Tijesto se potom stavlja u slastičarsku vrećicu sa zvjezdastim nastavkom i istiskuje direktno u hladnije ulje. Upravo je to jedna od malih tajni dobrih tulumbi, jer se postepeno zagrijavanje ulja pobrine da kolači dobiju prepoznatljive šupljine iznutra.

Tulumbe se prže na srednjoj temperaturi dok ne dobiju tamnozlatnu boju i hrskavu koricu. Odmah nakon prženja stavljaju se u hladan sirup i ostavljaju da upiju slatkoću i aromu limuna.

Mnogi ih vole posuti mljevenim pistaćima ili orasima, dok ih neki serviraju potpuno jednostavne, uz kahvu ili čaj.

Iako postoje brojne verzije ovog deserta širom Balkana i Orijenta, domaće tulumbe i dalje imaju poseban status među kolačima koji se najbrže pojedu čim stignu na sto.