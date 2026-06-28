Domaći sladoled: Starinski recept za kremastu poslasticu bez aparata

Domaći sladoled od 6 jaja jedan je od onih starinskih recepata koji ne zahtijeva aparat za sladoled, a rezultat je kremasta poslastica koja se jednostavno priprema i dobro podnosi zamrzavanje.

Tajna ovog recepta nije u skupim sastojcima, nego u načinu pripreme. Bjelanca i žumanca mute se odvojeno, a zatim se u kalup slažu kao dva posebna, nježna sloja. Upravo taj postupak pomaže da sladoled ostane prozračan i da se u njemu ne stvaraju tvrdi ledeni kristali.

Zašto se bjelanca i žumanca mute odvojeno?

Kada se svi sastojci odmah pomiješaju u jednoj posudi, voda iz smjese se tokom zamrzavanja može pretvoriti u sitne kristale, zbog čega sladoled postaje tvrd i manje kremast.

Kod ovog recepta umućena bjelanca prave razliku. Zrak koji ostane zarobljen u čvrstom šamu pomaže da masa ostane mekša i nakon više sati u zamrzivaču. Žumanca daju boju, punoću i bogatiji okus, dok bjelanca donose prozračnost. Tako se dobija domaći sladoled sa dva sloja koji se razlikuju i po izgledu i po teksturi.

Sastojci

Za pripremu su potrebna 6 jaja, 150 do 200 grama šećera, u zavisnosti od ukusa, jedna kesica vanilin šećera, 500 mililitara slatke pavlake za šlag, prstohvat soli, 100 grama sjeckane čokolade ili čokolade u komadićima, 50 grama oraha, lješnjaka ili badema po izboru, a po želji se mogu dodati i grožđice, brusnice ili kandirano voće.

Budući da se u receptu koriste jaja koja se termički ne obrađuju, važno je koristiti svježa i provjerena jaja, a po mogućnosti pasterizovana.

Priprema

Žumanca umutite s polovinom šećera i vanilin šećerom dok ne posvijetle i ne postanu pjenasta. Za to je potrebno oko pet minuta.

U drugoj posudi slatku pavlaku umutite u čvrst šlag. Zatim šlag lagano sjedinite sa žumancima, najbolje špatulom, pokretima odozdo prema gore, kako bi smjesa zadržala što više zraka. Upravo je taj postupak važan za kremastu teksturu, jer se masa ne miješa grubo, nego pažljivo i polako.

U ovu smjesu dodajte dio sjeckane čokolade i orašastih plodova.

Bjelanca posolite prstohvatom soli i mutite dok se ne počne stvarati pjena. Zatim postepeno dodajte preostali šećer i mutite dok ne dobijete čvrst, sjajan šam koji se ne pomjera kada okrenete posudu. Po želji se i u ovaj sloj može dodati malo čokolade, ali veoma nježno, kako bi pjena ostala stabilna.

Kako da slojevi ostanu razdvojeni

U kalup prvo sipajte žutu, kremastu masu od žumanaca i šlaga. Preko nje pažljivo rasporedite bijeli sloj od bjelanaca, najbolje kašikom, bez miješanja.

Po vrhu pospite ostatak čokolade i orašastih plodova. Kalup pokrijte folijom i stavite u zamrzivač najmanje šest do osam sati, a najbolje preko noći.

Prije serviranja sladoled izvadite iz zamrzivača desetak minuta ranije kako bi se malo opustio i lakše vadio iz kalupa.

Zlatno pravilo za savršen rezultat

Najvažniji dio pripreme nije samo zamrzavanje, nego strpljenje tokom mućenja. Da bi domaći sladoled od 6 jaja bio lagan i prozračan, bjelanca moraju biti umućena do kraja.

Šam treba biti toliko čvrst i stabilan da posudu možete okrenuti naopako bez straha da će masa ispasti. To je najjednostavnija provjera da su bjelanca spremna za slaganje u kalup.

Može li se sladoled napraviti bez pavlake za šlag?

Može se koristiti mliječna pavlaka za šlag, ali slatka pavlaka daje puniji okus i kremastije slojeve. Zbog toga je bolji izbor ako želite bogatiji domaći sladoled.

Koliko dugo domaći sladoled može stajati u zamrzivaču?

U dobro zatvorenoj posudi domaći sladoled može stajati do dvije sedmice. Ipak, najbolji je prvih nekoliko dana, dok je krema najmekša, a tekstura najugodnija za posluživanje.