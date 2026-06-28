Visoke temperature mogu ugroziti zdravlje: INZ objavio preporuke za zaštitu

Toplotni valovi predstavljaju jedan od najznačajnijih vremenskih rizika po zdravlje stanovništva tokom ljetnih mjeseci, a njihov intenzitet i učestalost posljednjih godina sve su izraženiji, upozoravaju iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica.

Prema prognozama meteoroloških službi, u narednim danima očekuju se izrazito visoke temperature zraka koje mogu nepovoljno uticati na zdravlje stanovništva. Posebno su ugrožene starije osobe, djeca, trudnice, osobe sa hroničnim bolestima, kao i osobe koje rade ili duže borave na otvorenom prostoru.

„Visoke temperature mogu dovesti do dehidracije, toplotne iscrpljenosti, sunčanice i pogoršanja postojećih zdravstvenih stanja“, navodi dr. Elma Kuduzović, rukovoditeljica Zavoda za javno zdravstvo INZ.

Toplotni valovi traže više opreza tokom dana

Iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica građanima preporučuju da tokom dana unose dovoljno vode, čak i onda kada ne osjećaju žeđ. Posebno se savjetuje izbjegavanje alkoholnih pića, većih količina kafe i zaslađenih napitaka, jer mogu doprinijeti dehidraciji organizma.

Boravak na otvorenom treba izbjegavati u najtoplijem dijelu dana. Građanima se preporučuje da aktivnosti vani planiraju u jutarnjim ili večernjim satima. Ukoliko je neophodno boraviti na otvorenom između 10 i 17 sati, potrebno je koristiti zaštitu od sunca i praviti češće pauze u hladu.

Preporučuje se nošenje lagane odjeće od prirodnih materijala i svijetlih boja. Glavu je potrebno zaštititi šeširom ili kapom, a oči sunčanim naočalama.

Prostorije treba provjetravati rano ujutro i navečer, dok tokom dana roletne, zavjese ili druge zaštite od direktnog sunčevog zračenja treba držati spuštenim kako bi se spriječilo prekomjerno zagrijavanje prostora.

Intenzivne fizičke aktivnosti, sportske treninge i radove na otvorenom preporučuje se planirati u ranijim jutarnjim ili večernjim satima. Tokom velikih vrućina fizičke napore treba smanjiti i praviti češće pauze.

Iz INZ-a savjetuju i da se tokom vrućih dana biraju laganiji obroci, uz povećan unos voća i povrća. Tešku, masnu i teško probavljivu hranu treba izbjegavati, jer dodatno opterećuje organizam.

Posebna briga potrebna za najugroženije

Posebnu pažnju potrebno je posvetiti djeci, starijim osobama, trudnicama i osobama sa hroničnim bolestima, jer su ove kategorije stanovništva osjetljivije na djelovanje visokih temperatura.

„Djeca, starije osobe, trudnice i osobe sa hroničnim bolestima posebno su osjetljive na djelovanje visokih temperatura. Potrebno je redovno pratiti njihovo stanje, osigurati dovoljan unos tečnosti i omogućiti boravak u rashlađenim prostorijama“, napominje dr. Kuduzović.

Iz Instituta posebno upozoravaju da se djeca, starije osobe i kućni ljubimci nikada ne ostavljaju u parkiranom vozilu, čak ni na kratko vrijeme. Temperatura u unutrašnjosti vozila može porasti za više desetina stepeni u vrlo kratkom periodu, što može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih posljedica.

U slučaju pojave simptoma kao što su izražena slabost, vrtoglavica, mučnina, jaka glavobolja, ubrzan rad srca, povišena tjelesna temperatura, poremećaj svijesti ili gubitak svijesti, potrebno je odmah potražiti medicinsku pomoć.

Briga o zdravlju tokom ljetnih mjeseci podrazumijeva odgovorno ponašanje i prilagođavanje svakodnevnih aktivnosti vremenskim uslovima, poručuju iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica.

Pravovremenim pridržavanjem preporučenih mjera moguće je značajno smanjiti rizik od štetnih posljedica visokih temperatura i očuvati zdravlje tokom perioda ljetnih vrućina, saopćeno je iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica.