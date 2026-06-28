Grad u BiH uvodi nova pravila za kućne ljubimce: Poznato koliko pasa ili mačaka može biti u stanu

Vlasnici pasa i mačaka u Banjoj Luci uskoro bi mogli dobiti znatno preciznija pravila za držanje kućnih ljubimaca u stanovima, zajedničkim prostorima zgrada, liftovima, dvorištima i na javnim površinama. Prijedlog nove odluke već je izazvao brojne reakcije građana.

Prema prijedlogu nove Odluke o komunalnom redu, jedno domaćinstvo u stanu moglo bi držati najviše dva psa ili dvije mačke, dok bi za kršenje pojedinih pravila fizička lica mogla biti kažnjena novčanom kaznom od 500 do 3.000 KM.

Predložena pravila odnose se na veliki broj građana, jer direktno uređuju svakodnevni život u stambenim zgradama, odnose među komšijama, čistoću zajedničkih i javnih prostora, ali i sigurnost prolaznika, djece i drugih građana.

Nacrt odluke trebao bi se naći na dnevnom redu sjednice Gradske skupštine Banje Luke, koja je zakazana za 3. juli.

Najviše dva psa ili dvije mačke u stanu

Prema predloženim pravilima, psi i mačke mogli bi se držati u stanovima uz saglasnost zajednice etažnih vlasnika ili većine vlasnika stanova u ulazu, ukoliko ulaz predstavlja zasebnu funkcionalnu cjelinu.

Jedno domaćinstvo u stanu moglo bi držati najviše dva psa ili dvije mačke.

Posebno je propisano da vlasnik psa koji remeti mir čestim i dugotrajnim lajanjem ili zavijanjem mora odmah preduzeti mjere kako bi spriječio dalje uznemiravanje. Ako to ne učini, dužan je ukloniti psa.

Prema prijedlogu, kućne ljubimce ne bi bilo dozvoljeno držati u zajedničkim prostorima i prostorijama zgrada, poput stepeništa, tavana, podruma, ravnih krovova i sličnih prostora.

Također, ne bi bilo dozvoljeno držanje kućnih ljubimaca na terasi, balkonu i lođi stana. Izuzetak su ukrasne i egzotične ptice, poput ptica pjevica i papiga, ali samo pod uslovom da ne ugrožavaju komšije i prolaznike, te da ne zagađuju okolinu.

Psi i mačke ne bi mogli ulaziti u lift dok su drugi unutra

Jedna od posebno zanimljivih odredbi odnosi se na korištenje liftova. Prema prijedlogu, bilo bi zabranjeno unositi pse i mačke u lift dok ga koriste drugi stanari ili građani.

Ako pas, prilikom izlaska iz stana, zaprlja stepenište, lift, stazu, cestu, zelenu površinu ili neku drugu površinu, vlasnik ili čuvar psa bio bi dužan očistiti tu površinu i, po potrebi, oprati je.

Vlasnik psa morao bi imati vrećicu ili drugu opremu za uklanjanje izmeta, te je pokazati na zahtjev komunalnog policajca.

U praksi bi to značilo da bi komunalna policija imala jasniji osnov za reagovanje u slučajevima kada se psi šetaju bez opreme za čišćenje ili kada se za njima ostavi prljavština u zgradi, parku, na trotoaru ili drugoj javnoj površini.

Povodac, korpa i zabrane na igralištima

Prema prijedlogu, psi bi se mogli šetati samo na povocu i sa zaštitnom korpom na njušci.

Mali i srednji psi koji nisu agresivni, kao i štenad do četiri mjeseca starosti, mogli bi se šetati bez korpe, ali na povocu.

Slobodno kretanje pasa bilo bi dozvoljeno samo na posebno određenim površinama. Nadležni organ Grada trebao bi označiti dijelove parkova i javnih površina na kojima psi mogu biti bez povoca i korpe.

Nacrt odluke zabranjuje izvođenje, šetanje i puštanje pasa na dječija igrališta, u dvorišta predškolskih, školskih i zdravstvenih ustanova, uređene javne parkove, sportske terene, kao i u zajedničke prostore stambenih i stambeno-poslovnih zgrada.

Izuzetak se odnosi na lovačke pse na području lovišta tokom lova, kao i na pastirske pse prilikom čuvanja stoke, u prisustvu vlasnika.

Obavezno čipovanje i zabrana javnog prevoza

Prema prijedlogu, svaka mačka i svaki pas morali bi biti označeni mikročipom i registrovani kod nadležne veterinarske organizacije na području Grada Banja Luka.

Ako pas ili mačka povrijedi osobu, vlasnik ili čuvar životinje bio bi dužan odmah obavijestiti veterinarsku inspekciju.

Prijedlog također propisuje da se psi ne smiju unositi u vozila javnog prevoza, kao ni u zgrade i prostore gdje je jasno istaknut znak zabrane.

Ova ograničenja ne bi se odnosila na pse pomagače i pse obučene za pomoć osobama s invaliditetom.

Posebna pravila za pse u dvorištima

Posebna pravila predviđena su i za držanje pasa u dvorištima.

Pas bi se smio držati u ograđenom dvorištu samo ako mu je onemogućen izlazak i ugrožavanje prolaznika. Ako dvorište nije sigurno ograđeno, pas bi morao biti u boksu ili vezan tako da ne može ugrožavati druge ljude.

Na ulazu u kuću ili dvorište gdje se drže psi čuvari morao bi biti istaknut natpis: „Oprez pas“.

Kazne za građane do 3.000 KM

Za kršenje pojedinih pravila predviđene su novčane kazne.

Fizičko lice moglo bi biti kažnjeno novčanom kaznom od 500 do 3.000 KM ako drži kućne ljubimce suprotno propisanim pravilima, ne poštuje obaveze prilikom šetanja psa, uvodi psa u zabranjene prostore, ne ispunjava obaveze u vezi s čipovanjem ili drži psa u dvorištu mimo propisanih uslova.

Za samostalne preduzetnike kazne bi se kretale od 1.000 do 6.000 KM, dok bi za pravna lica kazne iznosile od 5.000 do 10.000 KM. Za odgovorno lice u pravnom subjektu predviđena je novčana kazna od 500 do 1.000 KM.

Nacrt odluke predviđa i mogućnost da se vlasniku ili čuvaru kućnog ljubimca koji se ne pridržava propisanih pravila zabrani dalje držanje kućnih ljubimaca. U tom slučaju moglo bi se naložiti da životinje budu smještene u odgovarajuće sklonište.

Ukoliko odluka bude usvojena, vlasnici pasa i mačaka u Banjoj Luci imat će jasnije obaveze u stanovima, liftovima, dvorištima, parkovima i drugim javnim površinama. Za stanare bi to značilo više pravila u zajedničkim prostorima, a za vlasnike kućnih ljubimaca veću odgovornost za ponašanje, kretanje i čistoću iza svojih životinja.