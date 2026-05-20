Banja Luka: Uhapšena dva policajca zbog sumnje na zelenaštvo

Uhapšena dva policajca zbog sumnje na zelenaštvo

Pripadnici Uprave kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske (MUP Republike Srpske) uhapsili su policijske službenike M.S. i D.S. iz Banje Luke zbog sumnje da su počinili krivično djelo zelenaštva.

Kako je saopćeno, sumnja se da su uhapšeni pozajmljivali novac drugom licu uz nesrazmjerno visoku kamatu, čime su ostvarivali protivpravnu imovinsku korist.

Nakon kriminalističke obrade, osumnjičeni će uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu biti sprovedeni u Okružno javno tužilaštvo Banja Luka.

Iz MUP-a RS navode da će protiv njih biti pokrenut disciplinski postupak te da će biti suspendovani s dužnosti, s obzirom na to da se radi o policijskim službenicima.

Istraga je provedena pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka i po naredbama Okružnog suda u Banjoj Luci, a u akciji su učestvovali i pripadnici Policijske uprave Banja Luka.

Iz MUP-a RS poručeno je da će nastaviti borbu protiv kriminala i zloupotreba službenog položaja u vlastitim redovima.