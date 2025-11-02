Osumnjičeni sarajevski policajci na kriminalističkoj obradi, saslušavaju se i svjedoci

RTV SLON
Foto: Tužilaštvo KS

Dvojica policijskih službenika Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo uhapšena su tokom noći zbog sumnje da su počinili teška krivična djela nad maloljetnim osobama, potvrdilo je danas Tužilaštvo Kantona Sarajevo.

„Policijski službenici Uprave policije MUP-a KS, pod nadzorom tužioca Kantonalnog tužilaštva KS, tokom noći su uhapsili dva policijska službenika Uprave policije MUP-a KS“, saopćeno je iz Tužilaštva.

Jedan od osumnjičenih tereti se za krivično djelo spolno uznemiravanje, dok se drugi sumnjiči za krivično djelo spolna zloupotreba djeteta starijeg od 15 godina.

Iz Tužilaštva Kantona Sarajevo dodaju da su osumnjičeni policajci trenutno na kriminalističkoj obradi, a da postupajuća tužiteljica rukovodi istražnim radnjama u MUP-u KS.

„Saslušavaju se svjedoci i poduzimaju hitne radnje dokazivanja“, navedeno je u saopćenju.

Slučaj je izazvao veliku pažnju javnosti, a sarajevski mediji prenose da se istraga vodi s punim nadzorom Tužilaštva KS i da se očekuje donošenje daljih tužilačkih odluka nakon provedene obrade i prikupljenih dokaza.

