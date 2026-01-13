Optužnica protiv Almira Pašića zvani Faćo zbog krivčnog djela protiv više osoba

Tužilaštvo Kantona Sarajevo podiglo je optužnicu protiv Amira Pašića zvanog Faćo zbog krivičnog djela psihičko nasilje.

Pašić se tereti da je tokom 2025. godine koristeći psovke i uvrede putem društvenih mreža TikTok i YouTube, vrijeđao dostojanstvo četiri novinarke, zamjenice ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH, Duške Jurišić i ministra unutrašnjih poslova FBiH Rame Isaka, čime je narušio njihov psihički integritet.

Dakle, radi se o intenzivnom, senzacionalističkom, vrlo uvredljivom, ponižavajućem istupu osumnjičenog koje je usmjereno na povredu ličnosti oštećenih osoba. U optužnici koja je proslijeđena Općinskom sudu u Sarajevu na potvrđivanje, predloženo je produženje pritvora Amiru Pašiću.