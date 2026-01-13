Optužnica protiv Almira Pašića zvani Faćo zbog krivčnog djela protiv više osoba

Nedžida Sprečaković
Optužnica protiv Almira Pašića zvani Faćo zbog krivčnog djela protiv više osoba
Optužnica protiv Almira Pašića zvani Faćo zbog krivčnog djela protiv više osoba

Tužilaštvo Kantona Sarajevo podiglo je optužnicu protiv Amira Pašića zvanog Faćo zbog krivičnog djela psihičko nasilje.

Pašić se tereti da je tokom 2025. godine koristeći psovke i uvrede putem društvenih mreža TikTok i YouTube, vrijeđao dostojanstvo četiri novinarke, zamjenice ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH, Duške Jurišić i ministra unutrašnjih poslova FBiH Rame Isaka, čime je narušio njihov psihički integritet.

Dakle, radi se o intenzivnom, senzacionalističkom, vrlo uvredljivom, ponižavajućem istupu osumnjičenog koje je usmjereno na povredu ličnosti oštećenih osoba. U optužnici koja je proslijeđena Općinskom sudu u Sarajevu na potvrđivanje, predloženo je produženje pritvora Amiru Pašiću.

pročitajte i ovo

Vijesti

Tužilaštvo KS traži pritvor za Muhameda Ajanovića, Dalili Hakalović predložene mjere...

Vijesti

Općinski sud u Sarajevu odredio jednomjesečni pritvor Amaru Biberu

Istaknuto

Produžen pritvor Amiru Pašiću Faći

Vijesti

Prijedlog za produženje pritvora Almiru Pašiću zvanom Faćo

Vijesti

Zatražen jednomjesečni pritvor za sarajevskog policajca zbog nasilja u porodici

Vijesti

Zatražen pritvor za uhapšene u akciji “Beretka”: Pronađeno 39 kilograma droge

Vijesti

Specijalizacije i subspecijalizacije u TK: Predložen plan za 2026. godinu

Vijesti

Vlada TK utvrdila iznose socijalnih prava za 2026. godinu, osigurano više od 35 miliona KM

Vijesti

Počela isplata novčane naknade porodiljama u TK

Vijesti

Peleta sve manje i za cijenu od blizu 700 KM po toni

Tuzla i TK

Tijelo pronađeno na Jahorini: Utvrđen uzrok smrti Seada Jahića iz Tuzle

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]