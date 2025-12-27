Tužilaštvo KS traži pritvor za Muhameda Ajanovića, Dalili Hakalović predložene mjere zabrane

Postupajući tužilac Tužilaštva Kantona Sarajevo predložio je Općinskom sudu u Sarajevu određivanje jednomjesečnog pritvora osumnjičenom Muhamedu Ajanoviću, dekanu Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Pritvor mu je predložen zbog opasnosti od bjekstva, opasnosti da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogao utjecati na svjedoke i saučesnike, prikriti dokaze, ometati krivični postupak i ponoviti krivično djelo.

Osumnjičenoj Dalili Hakalović, glavnoj prosvjetnoj inspektorici Kantonalne uprave za inspekcijske poslove predložene su mjere zabrane. Zabrana obavljanja funkcije glavne prosvjetne inspektorice, zabrana ulaska u KUIP, zabrana napuštanja boravišta i zabrana sastajanja i komuniciranja sa svjedocima i osumnjičenima, saopćeno je iz Tužilaštva Kantona Sarajevo.

Po nalogu postupajućeg tužioca, istražitelji Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo ranije su u okviru akcije kodnog naziva „Koverta“ lišili slobode Muhamed Ajanović i Dalila Hakalović.

Ajanović se sumnjiči za krivična djela zloupotreba položaja ili ovlaštenja te primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu utjecajem, dok se Hakalović tereti za zloupotrebu položaja ili ovlaštenja. Prema navodima Tužilaštva, krivična djela su, kako se sumnja, počinjena u svojstvu saizvršilaca.

Istragom su obuhvaćene i tadašnja ministrica Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo Adna Mesihović, kao i njena pomoćnica Dženita Viteškić, koje se također sumnjiče za zloupotrebu položaja ili ovlaštenja.

Iz Tužilaštva Kantona Sarajevo saopćeno je da se istraga odnosi na više radnji koje su, prema sumnjama, osumnjičeni poduzimali s ciljem nezakonitog produženja Ajanovićevog mandata dekana Stomatološkog fakulteta. Navodi se da je Ajanović, koristeći prijateljske veze s drugim osumnjičenima, nastojao osigurati donošenje odgovarajućih mišljenja i instrukcija Ministarstva, kako bi se izbjeglo raspisivanje konkursa za izbor dekana i omogućio njegov ostanak na funkciji do izmjena Statuta Univerziteta u Sarajevu, koje bi mu omogućile nove mandate.

Akcija „Koverta“ provodi se u saradnji Tužilaštva Kantona Sarajevo, Uprave policije MUP-a KS i Ureda za borbu protiv korupcije, a usmjerena je na otkrivanje i procesuiranje koruptivnih krivičnih djela počinjenih na štetu budžeta Kantona Sarajevo nezakonitim djelovanjem pojedinaca unutar institucija.

U okviru iste akcije, početkom aprila ove godine, uhapšene su i tadašnje ministrice u Vladi Kantona Sarajevo Adna Mesihović i Enda Pavić-Pečenković, zbog sumnje na nezakonita zapošljavanja u Ministarstvu. Tada su uhapšeni i Dženita Viteškić te Ibrahim Obhođaš, član Upravnog odbora Zavoda za zapošljavanje Kantona Sarajevo.

Nakon tih dešavanja, Adna Mesihović je na sjednici Skupštine Kantona Sarajevo zvanično razriješena dužnosti ministrice, a za novu ministricu nauke, visokog obrazovanja i mladih imenovana je Dušanka Bošković, kao nestranački kadar.