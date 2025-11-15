Zatražen pritvor za uhapšene u akciji “Beretka”: Pronađeno 39 kilograma droge

RTV SLON
Foto: Tužilaštvo KS

Postupajuća tužiteljica Tužilaštva Kantona Sarajevo predložila je Općinskom sudu u Sarajevu određivanje jednomjesečnog pritvora Jovanu Lizdeku, Bernadu Kajaniji i Edvinu Imamoviću koji su uhapšeni u jučerašnjoj akciji “Beretka”.

Pritvor im je predložen zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi mogli ponoviti krivično djelo, dok se Imamoviću dodaje i opasnost od bjekstva, saopćeno je iz Tužilaštva KS.

Kako se navodi u saopćenju, kod njih je prilikom jučerašnjeg pretresa pronađeno i oduzeto više različitih pakovanja kokaina, spida i marihuane, ukupne količine 38,8 kilograma, određena količina gotovog novca, osam mobilnih telefona, inozemni lični dokumenti za koje postoji osnov sumnje da su krivotvoreni te brojni drugi predmeti od interesa za istragu.

Zaplijenjeni su narkotici ulične vrijednosti više od pola miliona konvertibilnih maraka.

Provjerom u relevantnim bazama podataka, utvrđeno je i da je za Imamovićem raspisana međunarodna centralna potjernica.

pročitajte i ovo

BiH

Određen pritvor Alihodžiću, osumnjičenom za više krivičnih djela nad djecom

Vijesti

Osumnjičeni sarajevski policajci na kriminalističkoj obradi, saslušavaju se i svjedoci

Istaknuto

Pritvor zatražen za osam osoba zbog trgovine ljudima i seksualnog iskorištavanja...

Tuzla i TK

Mjesec pritvora za muškarca iz Živinica zbog nasilja u porodici

BiH

Zbog pranja novca uhapšene tri osobe u akciji FUP-a

Istaknuto

Pronađeni droga i novac: Pritvor za osumnjičenog Tuzlaka

Kultura

Emir Hadžihafizbegović na naslovnoj strani Global Trends Magazina

Magazin

Savjeti kako smanjiti potrošnju baterije na Android telefonima

Vijesti

Nastavlja se potraga za nestalom Fatimom Džajić

Politika

Predsjedništvo KO SDP Tuzla usvojilo ključne zaključke o sigurnosti, Koksari i aktuelnim temama

Sport

Rukometaši Slobode danas dočekuju Maglaj

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]