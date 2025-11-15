Zatražen pritvor za uhapšene u akciji “Beretka”: Pronađeno 39 kilograma droge

Postupajuća tužiteljica Tužilaštva Kantona Sarajevo predložila je Općinskom sudu u Sarajevu određivanje jednomjesečnog pritvora Jovanu Lizdeku, Bernadu Kajaniji i Edvinu Imamoviću koji su uhapšeni u jučerašnjoj akciji “Beretka”.

Pritvor im je predložen zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi mogli ponoviti krivično djelo, dok se Imamoviću dodaje i opasnost od bjekstva, saopćeno je iz Tužilaštva KS.

Kako se navodi u saopćenju, kod njih je prilikom jučerašnjeg pretresa pronađeno i oduzeto više različitih pakovanja kokaina, spida i marihuane, ukupne količine 38,8 kilograma, određena količina gotovog novca, osam mobilnih telefona, inozemni lični dokumenti za koje postoji osnov sumnje da su krivotvoreni te brojni drugi predmeti od interesa za istragu.

Zaplijenjeni su narkotici ulične vrijednosti više od pola miliona konvertibilnih maraka.

Provjerom u relevantnim bazama podataka, utvrđeno je i da je za Imamovićem raspisana međunarodna centralna potjernica.