Tarik Prusac predat u nadležnost Tužilaštva KS

Tarik Prusac, osumnjičen za teško ubistvo 41-godišnje žene u sarajevskom naselju Dobrinja, predat je u nadležnost Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo.

Iz Tužilaštva KS saopćeno je da se osumnjičeni nalazi na 24-satnom zadržavanju. U tom zakonskom roku postupajuća tužiteljica će ga ispitati, nakon čega će biti donesena tužilačka odluka o daljnjim mjerama.

Prema navodima Tužilaštva KS, Prusac se sumnjiči da je jučer u večernjim satima došao pred stan 41-godišnje žene na Dobrinji. Nakon što je izašla iz stana, osumnjičeni je, kako se navodi, nasrnuo na nju, prijetio joj pištoljem i fizički je napao.

Tužilaštvo navodi da je potom vezao ženu ljepljivom trakom, nakon čega je sa djetetom napustio stan. Žena je, pokušavajući spasiti dijete, krenula za njima u haustor zgrade, gdje ju je, prema sumnjama Tužilaštva, Prusac usmrtio hicem iz pištolja.

Nakon toga je pobjegao automobilom, koji je ostavio na Darivi, a potom se uputio prema ugostiteljskom objektu na Baščaršiji, gdje je uhapšen.

Iz Tužilaštva KS su potvrdili i da je osumnjičenom u trenutku izvršenja krivičnog djela bila na snazi mjera zabrane približavanja.

U narednim satima očekuje se odluka postupajuće tužiteljice o daljnjim mjerama prema osumnjičenom.