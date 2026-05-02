Tarik Prusac predat Tužilaštvu KS: Žrtvu vezao ljepljivom trakom, a potom usmrtio

Tarik Prusac, osumnjičen za ubistvo supruge Elme Godinjak-Prusac, danas je predat u nadležnost Tužilaštva Kantona Sarajevo.

On će u zakonskom roku biti ispitan u Tužilaštvu KS, nakon čega će biti predloženo određivanje jednomjesečnog pritvora. Tokom dana očekuju se i nalazi obdukcije, koji bi trebali pokazati da li je osumnjičeni, prije upotrebe vatrenog oružja, suprugu i fizički napao.

Prema dostupnim informacijama, nakon što je u petak poslijepodne usmrtio majku svog djeteta, petogodišnju kćerku poveo je sa sobom sa Dobrinje na Baščaršiju.

Nakon toga uslijedila je opsežna policijska potraga, a osumnjičeni je lociran i uhapšen nekoliko sati kasnije u jednoj ćevabdžinici. Dijete je pronađeno nepovrijeđeno.

“Prusac se sumnjiči da je jučer u večernjim satima došao pred stan 41-godišnjakinje na Dobrinji. Po njenom izlasku iz stana, osumnjičeni je nasrnuo na nju, prijetio joj pištoljem te ju počeo udarati, potom je vezao ljepljivom trakom, nakon čega je stan napustio s djetetom. Oštećena je, kako bi spasila dijete, istrčala za njima u haustor zgrade, nakon čega je Prusac ispalio jedan hitac u stomak i na mjestu je usmrtio”, saopćeno je iz Tužilaštva KS.

Tarik Prusac je imao zabranu prilaska supruzi Elmi. Njih dvoje su bili u procesu razvoda, a Prusac je, zbog verbalnih prijetnji i uhođenja, od februara ove godine imao izrečenu mjeru zabrane.

Tu mjeru je prekršio, nakon čega je iz vatrenog oružja usmrtio majku svog djeteta. Prema informacijama iz istrage, on je i u proteklom periodu nastavio uznemiravati suprugu, zbog čega je ona u aprilu podnijela novu prijavu protiv njega.

U izvršenju krivičnog djela Tarik Prusac je, kako se navodi, koristio službeni pištolj, s obzirom na to da je uposlenik zaštitarske agencije.