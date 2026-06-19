Uhapšene tri osobe koje su krale alat iz tuzlanske škole

Policijski službenici Policijske uprave Tuzla rasvijetlili su provalu u Osnovnu školu Dokanj, iz koje su otuđeni bušilica, brusilica, motorna pila i benzinski trimer.

Policijskoj stanici Istok prijavljeno je 18. juna 2026. godine da je u periodu od 17. do 18. juna izvršena provala u prostorije Osnovne škole Dokanj u Tuzli. Prema prijavi, nepoznata lica su iz jedne prostorije otuđila alat, nakon čega su se udaljila sa mjesta događaja.

Radeći na rasvjetljavanju ovog krivičnog djela, policijski službenici Odjeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Tuzla došli su do operativnih saznanja o mogućim počiniocima. Radi se o osobama inicijala A.O., L.N. i R.M., svi iz Tuzle.

Nad njima je istog dana u službenim prostorijama OKP PU Tuzla izvršena kriminalistička obrada zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično djelo teška krađa iz člana 287. stav 1 Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine.

Otuđeni predmeti su pronađeni i, nakon poduzetih službenih radnji, vraćeni odgovornoj osobi škole.

O događaju i poduzetim mjerama obaviješten je kantonalni tužilac, a nakon kompletiranja predmeta protiv navedenih osoba Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona bit će podnesen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu.