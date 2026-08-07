Požar na povratničkoj farmi u Grujčićima kod Srebrenice

Požar na povratničkoj farmi u Grujčićima, selu na području općine Srebrenica, pričinio je veliku materijalnu štetu, a okolnosti pod kojima je vatra izbila za sada nisu poznate.

Prema dostupnim informacijama, požar je zahvatio veći dio objekta farme prije nego što je stavljen pod kontrolu. Navodi se da je vatrogasna jedinica na mjesto događaja stigla tek približno dva sata nakon prijave, zbog čega mještani traže odgovor na pitanje zbog čega je intervencija toliko kasnila.

U međuvremenu je vatra zahvatila veliki dio objekta, a vlasniku povratničke farme pričinjena je ogromna materijalna šteta.

Mještani očekuju da nadležne institucije što prije utvrde uzrok požara na povratničkoj farmi u Grujčićima, ali i sve okolnosti vezane za postupanje nadležnih službi nakon prijave požara.

Posebno očekuju odgovor o razlozima zbog kojih je, prema informacijama kojima raspolažu, trebalo približno dva sata da vatrogasci stignu do mjesta požara.

Povratnici ističu da ovakvi događaji dodatno otežavaju svakodnevni život i opstanak ljudi koji su se nakon rata vratili na područje Srebrenice. Više informacija o uzroku požara i nastaloj šteti trebalo bi biti poznato nakon postupanja nadležnih službi.